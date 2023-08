Sot primaret e PD në Kukës, Berisha: Pjesëmarrje masive në zgjedhjet për kandidatin e bashkisë

Sot demokratët e Kukësit do të zgjedhin kandidatin e tyre për bashkinë, i cili do të garojë në 24 shtator, në zgjedhjet që do mbahen sërish pas skandalit seksual të ish-kryebashkiakut Safet Gjici.



Lidhur me këtë ka reaguar edhe Sali Berisha, i cili është shprehur përmes një postimi në rrjetet sociale se në Kukës ka një pjesëmarrje masive të votuesve.





Ai shkruan më tej në Facebook se fton të gjithë demokratët e Kukësit të marrin pjesë në primare për zgjedhjen e kandidatit të tyre për Bashkinë Kukës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

https://www.youtube.com/shorts/eZblbVSoheU

“Pjesëmarrje masive në primaret në Kukës. Ftesë për të gjithë demokratët e Kukësit të marrin pjesë në primare për zgjedhjen e kandidatit të tyre për Bashkinë Kukës. Suksese”, shkroi ai në Facebook.