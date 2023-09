Sot nis sesioni i ri parlamentar, PD shkon në Kuvend e përçarë

Ditën e sotme me 4 shtator, nis sesioni i ri parlamentar. Në orën 10:00, nis sesioni i pestë i legjislaturës së 10 në Kuvendin e Shqipërisë.

Rinisja e punimeve të Kuvendit vjen me ndryshime në grupet parlamentare. Socialistët do të kenë drejtues të ri, ndërsa PD vijon me bashkimet dhe përçarjet e saj dhe këtë herë do të shkojë në Kuvend me 3 grupime të ndryshme.



PD-ja zyrtare pas ndryshimeve në statut, tanimë ka Lulzim Bashën kryetar të grupit parlamentar, post ky i cili më parë mbahej nga Gazmend Bardhi. Ky i fundit është shprehur se nuk i njeh dhe nuk i pranon ndryshimet statutore të Bashës.

Po ashtu një sërë projektligjesh të mbartura nga sesioni i kaluar do të marrin kohën e tyre në javët në vijim.