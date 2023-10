Sot GJKKO zhvillon seancën për të, Sali Berisha bën lëvizjen e papritur politike

Mblidhet sot Kryesia e Berishës. Njoftimin për takimin në fjalë u bë ditën e djeshme, ndërkohë që mbledhja është parashikuar që të nisë në orën 12:00.

Ndërkohë, të premten Berisha do të mbledhë Këshillin Kombëtar. Në fokus të takimit të sotëm të demokratëve, do të jenë zhvillimet e fundit politike në vend, si dhe hapat që do të ndërmerren në vazhdim.

Ende nuk dihet nëse do ketë diskutime mbi akuzën për korrupsion ndaj Berishës lidhur me privatizimin e ish-kompleksit “Partizani”

“Neser diten e Merkure ora 12.00 ne ambientet e selise PD do te zhvillohet mbledhja e Kryesise PD me rend dite:

1- Diskutime rreth zhvillimeve te fundit politike

2-Te ndryshme ….”, thuhej në njoftimin e djeshëm.