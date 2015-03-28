Sondazhi i Zaloshnjës, ja si del rezultati i votimeve në 61 Bashkitë
|Bashkia e Re
|Diferenca majtas-djathtas
|Kandidat i majtë
|Kandidat i djathtë
|I pavarur/i pavendosur/jovotues
|TIRANE
|
35000
|
163000
|
128000
|
134900
|FIER
|
25200
|
44200
|
19000
|
33100
|VLORE
|
19600
|
36100
|
16500
|
27200
|ELBASAN
|
12900
|
41200
|
28300
|
33300
|LUSHNJE
|
10500
|
27800
|
17300
|
21900
|BERAT
|
9900
|
21800
|
11900
|
16900
|POGRADEC
|
9000
|
20000
|
11000
|
15600
|PATOS
|
6400
|
10200
|
3800
|
7500
|KUCOVE
|
6200
|
10500
|
4300
|
7700
|URA VAJGURORE
|
5200
|
9100
|
3900
|
6900
|SARANDE
|
4400
|
8600
|
4200
|
6500
|SKRAPAR
|
4300
|
5500
|
1200
|
3800
|MALLAKASTER
|
4100
|
9500
|
5400
|
7300
|KORCE
|
4000
|
24000
|
20000
|
20300
|PEQIN
|
3700
|
8200
|
4500
|
6300
|POLICAN
|
3500
|
4700
|
1200
|
3400
|DIVJAKE
|
3400
|
10600
|
7200
|
8500
|GRAMSH
|
3200
|
7900
|
4700
|
6100
|GJIROKASTER
|
3200
|
9500
|
6300
|
7600
|LIBRAZHD
|
3100
|
8900
|
5800
|
7100
|CERRIK
|
3000
|
8300
|
5300
|
6500
|HIMARE
|
2900
|
4600
|
1700
|
3400
|PRRENJAS
|
2900
|
7200
|
4300
|
5600
|SELENICE
|
2500
|
6700
|
4200
|
5400
|PERMET
|
2300
|
4500
|
2200
|
3400
|TEPELENE
|
2200
|
3900
|
1700
|
3000
|MEMALIAJ
|
2200
|
4300
|
2100
|
3200
|DELVINE
|
2100
|
3500
|
1400
|
2600
|KAVAJE
|
2100
|
11800
|
9700
|
9900
|FINIQ
|
2000
|
4300
|
2300
|
3300
|ROSKOVEC
|
1600
|
6600
|
5000
|
5600
|DROPULL
|
1400
|
3400
|
2000
|
2800
|MALIQ
|
1400
|
11800
|
10400
|
10100
|BELSH
|
1300
|
5600
|
4300
|
4500
|ROGOZHINE
|
1300
|
6300
|
5000
|
5300
|KONISPOL
|
1100
|
2600
|
1500
|
2000
|LIBOHOVE
|
800
|
2900
|
2100
|
2400
|PUKE
|
800
|
3400
|
2600
|
2800
|KELCYRE
|
700
|
2300
|
1600
|
1900
|KOLONJE
|
500
|
4100
|
3600
|
3400
|BULQIZE
|
400
|
7200
|
6800
|
6300
|MIRDITE
|
0
|
6400
|
6400
|
5900
|DURRES
|
0
|
44400
|
44400
|
39600
|FUSH-ARREZ
|
-200
|
1900
|
2100
|
1800
|MALESI E MADHE
|
-400
|
8000
|
8400
|
7200
|SHIJAK
|
-400
|
6100
|
6500
|
5400
|MAT
|
-500
|
6800
|
7300
|
6100
|KRUJE
|
-700
|
14600
|
15300
|
13000
|PUSTEC
|
-700
|
800
|
1500
|
800
|DEVOLL
|
-900
|
8000
|
8900
|
7300
|LEZHE
|
-1000
|
15900
|
16900
|
14300
|VAU-DEJES
|
-1000
|
7200
|
8200
|
6600
|KLOS
|
-1200
|
3400
|
4600
|
3100
|VORE
|
-1300
|
5800
|
7100
|
5400
|HAS
|
-2300
|
2900
|
5200
|
3100
|SHKODER
|
-3800
|
29600
|
33400
|
26800
|DIBER
|
-4100
|
12300
|
16400
|
11800
|TROPOJE
|
-5300
|
2800
|
8100
|
3600
|KUKES
|
-5400
|
8800
|
14200
|
9100
|KURBIN
|
-7000
|
8600
|
15600
|
9200
|KAMEZ
|
-12600
|
15900
|
28500
|
16900