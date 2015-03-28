LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sondazhi i Zaloshnjës, ja si del rezultati i votimeve në 61 Bashkitë

Lajmifundit / 28 Mars 2015, 11:02
Politikë
zaloPara një muaji, publikova një artikull, në të cilin argumentoja (bazuar në disa sondazhe) se firoja e votave të mazhorancës, krahasuar me qershorin 2013, ishte rreth 200 mijë. Ndërkohë, firoja e votave të opozitës ishte rreth 30 mijë. Bazuar në atë vlerësim statistikor dhe duke abstraguar se firoja e votave të mazhorancës ka shkuar aktualisht në 250 mijë, ndërsa e opozitës në zero, kam përshtatur raportet e nivelit kombëtar në 61 bashkitë e reja, për të bërë një projeksion paraprak të shpërndarjes së votave, kur ende nuk janë publikuar kandidatët e secilës palë (me publikimin e kandidatëve, këto projeksione, më gjasa, do të ndryshojnë). Projeksionet janë renditur në tabelën shoqëruese sipas diferencës së votave në secilën bashki. Kështu, e para është Tirana, ku diferenca e projeksioneve mes kandidatit hipotetik të majtë dhe atij të djathtë është më e madhja, 35 mijë vota (në 2013-ën, diferenca mes partive anti-Berisha dhe atyre pro-Berisha ishte 90 mijë vota). Nga këto projeksione, rezulton se mazhoranca ka aktualisht epërsi në 41 njësi vendore të reja nga 61 gjithsej (në qershor 2013 kishte epërsi në 51 njësi). Në kolonën e fundit të tabelës janë përmbledhur zgjedhësit që mund të votojnë për një kandidat të pavarur, janë të pavendosur, ose janë të vendosur të mos votojnë. Projeksioni i votave per kryebashkiakët deri në 27 mars 2015
Bashkia e Re Diferenca majtas-djathtas Kandidat i majtë Kandidat i djathtë I pavarur/i pavendosur/jovotues
TIRANE

35000

163000

128000

134900
FIER

25200

44200

19000

33100
VLORE

19600

36100

16500

27200
ELBASAN

12900

41200

28300

33300
LUSHNJE

10500

27800

17300

21900
BERAT

9900

21800

11900

16900
POGRADEC

9000

20000

11000

15600
PATOS

6400

10200

3800

7500
KUCOVE

6200

10500

4300

7700
URA VAJGURORE

5200

9100

3900

6900
SARANDE

4400

8600

4200

6500
SKRAPAR

4300

5500

1200

3800
MALLAKASTER

4100

9500

5400

7300
KORCE

4000

24000

20000

20300
PEQIN

3700

8200

4500

6300
POLICAN

3500

4700

1200

3400
DIVJAKE

3400

10600

7200

8500
GRAMSH

3200

7900

4700

6100
GJIROKASTER

3200

9500

6300

7600
LIBRAZHD

3100

8900

5800

7100
CERRIK

3000

8300

5300

6500
HIMARE

2900

4600

1700

3400
PRRENJAS

2900

7200

4300

5600
SELENICE

2500

6700

4200

5400
PERMET

2300

4500

2200

3400
TEPELENE

2200

3900

1700

3000
MEMALIAJ

2200

4300

2100

3200
DELVINE

2100

3500

1400

2600
KAVAJE

2100

11800

9700

9900
FINIQ

2000

4300

2300

3300
ROSKOVEC

1600

6600

5000

5600
DROPULL

1400

3400

2000

2800
MALIQ

1400

11800

10400

10100
BELSH

1300

5600

4300

4500
ROGOZHINE

1300

6300

5000

5300
KONISPOL

1100

2600

1500

2000
LIBOHOVE

800

2900

2100

2400
PUKE

800

3400

2600

2800
KELCYRE

700

2300

1600

1900
KOLONJE

500

4100

3600

3400
BULQIZE

400

7200

6800

6300
MIRDITE

0

6400

6400

5900
DURRES

0

44400

44400

39600
FUSH-ARREZ

-200

1900

2100

1800
MALESI E MADHE

-400

8000

8400

7200
SHIJAK

-400

6100

6500

5400
MAT

-500

6800

7300

6100
KRUJE

-700

14600

15300

13000
PUSTEC

-700

800

1500

800
DEVOLL

-900

8000

8900

7300
LEZHE

-1000

15900

16900

14300
VAU-DEJES

-1000

7200

8200

6600
KLOS

-1200

3400

4600

3100
VORE

-1300

5800

7100

5400
HAS

-2300

2900

5200

3100
SHKODER

-3800

29600

33400

26800
DIBER

-4100

12300

16400

11800
TROPOJE

-5300

2800

8100

3600
KUKES

-5400

8800

14200

9100
KURBIN

-7000

8600

15600

9200
KAMEZ

-12600

15900

28500

16900

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion