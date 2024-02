SHBA shpenzoi 400 milionë dollarë për avionin që s`mund të gjuajë predha

Avioni amerikan “F-35 Joint Strike Fighter” që është zhvilluar nga kompania “Lockheed Martin”, këtë vit duhet të hyjë në përdorim në Forcat ajrore të SHBA-së, nuk mund të qëllojë me topin prej 25 milimetërsh.

Edhe pse aeroplani ka harxhuar 400 miliardë dollarë, “i padukshmi” F-35 ende nuk ka program që do të mundësojë për të qëlluar me topin gjatë fluturimit.

Pentagoni njoftoi se aeroplani këtë funksioni do të merr në 2019, katër vjet pasi forcat ushtarake të SHBA-së do të fillojnë për ta përdorur. Megjithatë, edhe kur ky problem do të zgjidhet, pilotët në dispozicion do të kenë vetëm 220 plumba.tsot