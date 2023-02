Skandali me ish-zyrtarin e FBI-së/ Deputeti i PS e zbulon: Ja e vërteta që ju nuk e dini

Deputeti i Partisë Socialiste, Petro Koçi tregoi në “Now” se si qëndron, sipas tij, e vërteta e skandalit të ish-zyrtarit të FBI-së.

“Mc Gonigal ka qenë institucionalisht drejtues i një prej seksioneve më të rëndësishme të FBI-së dhe besoj është në nderin e çdo zyrtari të Republikës së Shqipërisë për të takuar nivele të tilla institucionale që i takojnë shtetit amerikan,” – u shpreh Koçi.

Sipas tij nuk është Rama ai që e ka emëruar dhe mbi të gjitha në kohën që janë bërë takimet Mc Gonigal ka qenë një person pa pikëpyetje.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Koçi tha se nëse do të kishte persona të tjerë të përfshirë drejtësia amerikane do të nxitonte për të ngarkuar penalisht këdo që do të duhej të mbante përgjegjësi.