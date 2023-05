Skandali me hartën e Kosovës në botëror, Berisha kërkon përjashtimin e Serbisë nga kampionati

Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar në lidhje me provokimin e bërë nga kombëtarja serbe në Qatar, ku në dhomat e zhveshjes gjatë ndeshjes me Brazilin, u shfaq një flamur me simbole nacionaliste dhe me hartën e Serbisë ku përfshihej dhe Kosova.

Përmes një postimi në facebook, Berisha dënon aktin e rëndë dhe kërkon përjashtimin e përfaqësueses serbe në mënyrë urgjente nga kampionati botëror.

Gjithashtu ai dënon dhe atë që e cilëson si heshtjen e turpshme të kryeministrit Rama në lidhje me çështjen.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Shpërthim racizmi antishqiptar i ekipit të ultranacionalist serb në Katar. Dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë akt primitiv të ekipit serbomadh të Beogradit dhe kërkoj përjashtimin e tyre urgjent nga kampionati.

Dënoj heshtjen e turpshme të vasalit të Aleksander Vuçiçit, Edi Rama”, shkruan Berisha.