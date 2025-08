Skadon afati për lirimin e hapësirave publike, Balluku: Nga sot nis veprimi i IKMT-së, kush nuk e respekton...

Ministrja e Energjetikës dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, njoftoi se duke nisur nga kjo e premte, Inspektorati i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit do të nisë veprimin për lirimin e hapësirave publike në akset kombëtare, pasi iu ishte lënë afat bizneseve deri më 31 korrik, që t’i lironin vetë.

Balluku tha se përgjatë 8 ditëve të fundit u realizua një fushatë këshillimore nga ARRSH dhe IKMT, duke treguar edhe raste konkrete të bashkëpunimit të subjekteve. “Mjafton t'ju tregoj një rast në aksin rrugor Kombinat-Plepa, ku subjekti ka ndërmarrë tërheqjen dhe respektimin e distancës nga trupi i aksit kombëtar, si dhe sistemimin estetik të zonës ku operon.

“Bëjmë me dije se nga ky moment IKMT, mbështetur nga Policia e Shtetit, do të ndërmarrë masa konkrete për respektimin e distancave nga akset kombëtare. Çka po ndodh sot në territorin e Shqipërisë, nuk është një aksion kundër tendave, ashtu siç thuhet, është një reformë e thellë për lirimin e hapësirave publike dhe respektimin e rregullave dhe ligjeve të mbrojtjes së territorit në Republikën e Shqipërisë.

Është një reformë që nuk lë jashtë vëmendjes as tendat, as oborret e përbashkëta të pallateve të zaptuara e të kthyera në parkingje dhe as TEC-et e ndërtuara në mënyrë të paligjshme në territoret e vendburimeve shqiptare, pavarësisht mohimit qesharak të ekzistencës së tyre apo mbrojtjes akoma më qesharake nga segmente të paguara për të goditur të mirën publike”.

Balluku falënderoi qytetarët për ata që e quajti bashkëpunim të shkëlqyer gjatë gjithë kësaj periudhe dhe i inkurajoi ata të vijojnë denoncimet.