“S’ka pushim”/ Rama publikon tjetër video nga lirimi i hapësirave të zaptuara
Lajmifundit / 6 Shtator 2025, 13:13
Politikë
Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale sërish pamje nga aksioni për lirimin e hapësirave publike.
Në pamje duket prishja e ndërtimeve para pallateve dhe hapësirave publike në kryeqytet.
Rama ka theksuar më herët se lirimi i hapësirave publike, sipas tij do t’i hapë rrugën Rilindjes Urbane 2.0, e cila do të rrisë cilësinë e jetës komunitare dhe përmasën e gjelbër të qyteteve.