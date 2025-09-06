LEXO PA REKLAMA!

“S’ka pushim”/ Rama publikon tjetër video nga lirimi i hapësirave të zaptuara

Lajmifundit / 6 Shtator 2025, 13:13
Politikë
“S’ka pushim”/ Rama publikon tjetër video nga lirimi i

Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale sërish pamje nga aksioni për lirimin e hapësirave publike.

Në pamje duket prishja e ndërtimeve para pallateve dhe hapësirave publike në kryeqytet.

Rama ka theksuar më herët se lirimi i hapësirave publike, sipas tij do t’i hapë rrugën Rilindjes Urbane 2.0, e cila do të rrisë cilësinë e jetës komunitare dhe përmasën e gjelbër të qyteteve.

