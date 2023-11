A rrezikohet Shqipëria nga lufta në Ukrainë? Rama: Aq sa cdo vend i NATO-s!

Kryeministri Edi Rama eshte shprehur sot ne Tirane se Shqiperia eshte e rrezikuar nga lufta ne Rusi, aqsa eshte ne rrezik cdo vend anetar i NATO-s.

"Kam degjuar keto dite fjale qe Shqiperia nuk ka avione, nuk ka tanke, nuk ka mbrojtje, keto jane ceshtje qe nuk qendrojne sepse Shqiperia eshte vend anetar i NATO-s.

Ne nuk jemi ne NATO per te pasur avione, por per angazhimet tona, ne vendin tone po ndertohet nje baze e NATO-S qe do te kete avionet e vendeve te NATO-s", tha Rama.

Ai vuri ne dukje se Shqiperia ka mbrojtjen e NATO-s sipas artikullit numer 5 qe parashikon se kur nje anetar cenohet jane cenuar te gjithe vendet anetare.

Kryeministri Edi Rama ka dale ne nje konference per median bashke me ministren e Jashtme Olta Xhacka dhe ministrin e Mbrojtjes Niko Peleshi.

Ai vuri ne dukje se si cdo vend edhe Shqiperia nuk do te mbetet jashte efekteve ne rritjen e cmimit te gazit dhe karburanteve.

Rama theksoi se vendi yne megjithate nuk eshte i ekspozuar direkt ne mardheniet tregtare dhe ne shkembimet ekonomike me Rusine dhe Ukrainen.

Kryeministri vuri ne dukje se qendrimi i Shqiperise eshte ai i te qenit pjese e aleances se NATO-s, perfshire ketu edhe sanskionet e vendosura ndaj Rusise. /lajmifundit.al