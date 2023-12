Situata në PD, Kaso shpjegon hapat që do të hidhen më 30 prill

Anëtari i Komisionit të Rithemelimit, Ivi Kaso, në një intervistë televizive ka folur në lidhje me mënyrën se si do të vijohet me zgjedhjen e institucioneve brenda Partisë Demokratike.

Ai ka shpjeguar se në Kuvendin e 30 prillit do të bëhet zgjedhja e organeve brenda PD-së. Ai e quajti Kuvendin Kombëtar të PD-së si organin më të lartë të partisë.

Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, ka qenë e vazhdon të mbetet organi më i lartë i kësaj partie.

Organ më të lartë se Kuvendi nuk ka. Për të bërë një analogji, Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike është i barazvlefshëm me Kuvendin e Shqipërisë. Në pamundësi që për ccështje të rëndësishme të merret mendimi i ccdo demokrati, me votë të deleguar votohet në Kuvend. Kuvendi më tej krijon Këshillin Kombëtar, i cili zgjedh Kryesainë e partisë.

Këshilli zgjedh edhe institucionet e tjera, duke përjashtuar kryetarin e partisë, i cili zgjidhet me parimin 1 anëtar 1 votë.

Ajo që ka rëndësi është se duhet të kuptohet që ndryshimi i Statutit të PD-së, pas votimit hyn në fuqi menjëherë. Pavarësisht se kur ky Statut regjistrohet në gjykatë”, është shprehur ai