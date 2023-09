Sindroma Down nuk e ndaloi të bëhej deputete, njihuni me vajzën që zuri vend në Parlament

Mar Galcerán, anëtare e Partisë Popullore në Spanjë dhe sekretare aktuale e zonës së Valencias të kujdesit për personat me aftësi të ndryshe, do të bëhet zyrtarisht personi i parë me sindromën down që si deputete rajonale në Les Corts të zërë një vend në parlamentin spanjollNë një deklaratë të Partisë Popullore të Valencias thuhet se Galcerán është një “simbol” dhe një “shembull” për njerëzit me aftësi të veçanta “se si në jetë mund të arrini atë që keni vendosur”.

Në këtë kuptim, vetë Galcerán donte t’i dërgonte një mesazh pozitiv kujtdo që e mbështet. “Unë ju kërkoj të punoni, të mos hiqni dorë nga asgjë sepse mund të merrni atë që dëshironi. Fillimisht është e vështirë, por duhet të kapërcesh veten, të vendosësh synime dhe objektiva sepse në fund, sido që të duhet, me këmbëngulje e arrin gjithmonë”, tha deputetja e ardhshme në një deklaratë të saj.

Mar Galcerán ka zënë numrin 20 në listën e PP në provincën e Valencias në zgjedhjet e fundit rajonale. Hyrja e saj si deputete rajonale ndodh për shkak të dorëheqjes së deputetëve të PP-së që hidhen në shkallën e dytë të Consell-it dhe që lënë procesverbalet në Corts për t’u fokusuar në punën në Ekzekutiv. Sipas partisë, hyrja e tij në Corts është “një hap më shumë për të siguruar që përfshirja sociale dhe e punës të jetë një sukses i vërtetë.”

Deputetja e ardhshme popullore siguron se angazhimi i saj është që “të punojë për t’i shërbyer qytetarëve. Roli im si deputete është t’i shërbej shoqërisë”, thekson ajo.

Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Presidenti dhe udhëheqësi i PPCV, Carlos Mazón i uroi mirëseardhjen Garceranit në Corts, “është një lajm i madh për politikën” tha ai duke e përgëzuar për “tejkalimin e barrierave”.