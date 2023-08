‘Sikur ka dalë nga sarajet’, Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore ironizon veshjen e ministres

Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore ka ironizuar veshjen e ministres së Mjedisit dhe Turizmit, Mirela Kumbaro, gjatë një vizitë zyrtare me homologen italiane. Në një postim në rrjetin social Facebook, Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore shkruan se ministrja është veshur sikur sapo ka dalë nga sarajet.

Postimi:

Takim zyrtar i hanem Kumbaro Tavaxhiut me ministren italiane te Kultures. Bie ne sy veshja me xhixhillik e hanemit sikur sapo ka dale nga sarajet dhe jo ne takim protokollar me simbolet e shtetit.