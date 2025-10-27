LEXO PA REKLAMA!

Siguroi karrigen në zgjedhjet e 11 Majit, deputetja socialiste jep dorëheqjen nga mandati

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 10:46
Politikë

Siguroi karrigen në zgjedhjet e 11 Majit, deputetja socialiste jep

Deputetja socialiste Brunilda Mersini ka dhënë dorëheqjen nga mandati.

Pas largimit të socialistes si deputete, KQZ është njofuar të shpallë vakancën dhe zëvendësimin e saj.


“Deputetja Brunilda Mersini ka depozituar në Kuvend dorëheqjen nga mandati i deputetit. Për krijimin e vakancës është njoftuar KQZ”, tha kryeparlamentari Niko Peleshi.

Mersini hoqi dorë nga mandati pasi kandidon në garën për kreun e Bashkisë Vlorë, në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit.

