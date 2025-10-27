Siguroi karrigen në zgjedhjet e 11 Majit, deputetja socialiste jep dorëheqjen nga mandati
Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 10:46
Politikë
Deputetja socialiste Brunilda Mersini ka dhënë dorëheqjen nga mandati.
Pas largimit të socialistes si deputete, KQZ është njofuar të shpallë vakancën dhe zëvendësimin e saj.
“Deputetja Brunilda Mersini ka depozituar në Kuvend dorëheqjen nga mandati i deputetit. Për krijimin e vakancës është njoftuar KQZ”, tha kryeparlamentari Niko Peleshi.
Mersini hoqi dorë nga mandati pasi kandidon në garën për kreun e Bashkisë Vlorë, në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit.