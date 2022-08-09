"Si u bë punëtori i inceneratorit pronar i 8500 m2 tokë dhe biznesmen për fondet e ..."/ PD thirrje urgjente SPAK
Në një konferencë për shtyp, Partia Demokratike, i është drejtuar SPAK me disa pyetje lidhur me aferën e inceneratorëve.
“Qeveria nuk kursen së vjedhuri grantet e BE-së për bujqësinë. Inceneratori i Tiranës gllabëroi 310 mijë euro të taksapaguesve europianë. Sekserët e Ramës i japin 8500 m2 tokë Stela Gugalles”, deklaroi ndër të tjera, anëtari i Këshillit Kombëtar të PD, Jamarbër Malltezi.
Fondet e Bashkimit Evropian për bujqit e Myzeqesë, Korçës, Shkodrës dhe Zadrimës u përlanë nga hajdutet e inceneratorëve.Programi IPARD i Bashkimit Europain jep grante të pakthyeshme si mbështetje për rritjen e kapaciteteve në bujqësi.
Sekserja e Edi Ramës, Gugallja në bashkëpunim me një punonjës të inceneratorit të Tiranës, nëpërmet agjencisë ABZHR të qeverisë, ka marrë 310 mijë euro nga grantet e BE.
Pasi po vjedhin 430 milionë euro para publike ne partneritet me Edi Ramën, makutëria e madhe i shtyu sekserët e qeverisë që të përlajnë edhe 310,000 euro të taksapaguesve evropiane! Edi Rama shpronësoi me dhunë dhjetëra fshatarë me koston e një stilolapsi për m2 tokë në Sharrë pas i duhej për ”interes te madh publik”.
Nga toka që shpronësoi Rama, sekserët e Ramës i shitën 8500 m2 një punonjësit të inceneratorit me kusht që t’ia vinte në dispozicion Stela Gugalles të grabiste edhe 310,000 euro nga parate BE.
1.Pse u shpronësuan përdhunshëm dhjetëra fshatarë për zgjerimin e Sharrës? Për inceneratorin apo për të përlare Stela Gugallja edhe 310,000 euro nga fondet e taksapaguesve evropiane?
3.Si u bë punëtori i inceneratorit pronar i 8500 m2 tokë dhe biznesmen i denjë për fondet IPARD të BE?
4.Sa është pjesa për Frida Krifcën? Apo ishte e urdhëruar edhe ajo si të tjerët, ndaj nuk guxonte të bënte pyetje?
5.Si na doli edhe në Tiranë Stela Gugallja kur, sipas Edi Ramës, në Sharrë ishte një kompani e huaj që nuk kishte lidhje me Gugallen apo Zoton?
Këto pyetje të thjeshta për shqiptarët, kanë shtënë në mendime të thella dhe heshtje varri drejtësinë e kapur nga Rama dhe Soros.
PD po dëshmon çdo ditë përmes rubrikes “5 Pyetje per inceneratoret”, se Rama-Ahmetaj-Agaci-Veliaj po ndajnë 430 milion eurot e vjedhura me sekserët e tyre Zoto-Mërtiri-Gugallja.
Kur inceneratorët nuk shihen, pronarët e tyre në letra janë në kërkim, miliona euro vazhdojnë të shpërndahen, ju të nderuar shqiptarë, si mendoni: Ku shkojnë paratë?