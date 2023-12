Shtyhet sërish vendimi për Sali Berishën, ja kur do të zhvillohet seanca e radhës

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka shtyrë seancën për dhënien e vendimit për masën e sigurisë ndaj Sali Berishës.

Kështu, seanca është shtyrë për të shtunën në orën 12:00. Kjo është hera e tretë që GJKKO shtyn seancën për dhënien e masës së sigurisë, për të cilën SPAK ka kërkuar ashpërsim të saj nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie.

Në seancë Berisha u përfaqësua nga dy avokatët e tij, ndërsa vetë ish-Kryeministri doli nga selia e PD rreth orës 15:00 kur ishte njoftuar nisja e seancës dhe shkoi në banesën e tij në rrugën “Mustafa Matohiti”.

Avokatët e Sali Berishës kanë dorëzuar sot kërkesë në gjykatë për marrjen e provave. Mbrojtësit kanë kërkuar audion e seancës dhe procesverbalet për të provuar sipas tyre njëanshmërinë e gjyqtares Irena Gjoka, për të cilën ata kërkojnë përjashtimin e saj nga kjo çështje.

SPAK kërkon për Berishën arrest në shtëpi, ruajtjen te dera me punonjës policie dhe ndalimin e komunikimit të tij me persona të tjerë përveç atyre të deklaruar që jetojnë me të në banesë. Prokuroria e ka kërkuar ashpërsimin e masës së sigurisë me argumentin se Berisha nuk ka respektuar detyrimin për t’u paraqitur pranë oficerit të policisë gjyqësore.

Ish-Kryeministri Sali Berisha është person nën hetim dhe akuzohet si i dyshuar për korrupsion në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizanit. Nën hetim për këtë dosje është dhe dhëndri i tij Jamarbër Malltezi, i cili ndodhet në masë sigurie arrest shtëpie.