"Shtetet e rajonit reaguan, Shqipëria zero", Meta kritika Ramës për rritjen e cmimeve

Presidenti Ilir Meta ka kritikuar qeverine per mosveprim ne lidhje me situaten ku ndodhet vendi pas rritjes se cmimeve ne menyre te menjehershme per lendet djegese dhe per artikujt ushqimore.

Reagimi:

Greqia miraton paketën e ndihmës ekonomike 300 - 400 euro për familjet me të ardhura të ulëta.

Maqedonia e Veriut përgatit paketën ekonomike 400 milion euro për zbutjen e krizës së çmimeve, me fokus uljen e çmimit për karburantet, energjinë elektrike dhe ndihmën e familjeve në nevojë.

Kosova ndan 50 milion euro subvencione në bujqësi.

Kroacia heq akcizën e naftës.

Shqipëria ZERO paketë ekonomike në ndihmë të familjeve në nevojë, fermerëve dhe bizneseve të vogla dhe ZERO nisma për uljen e çmimeve abuzive të karburanteve, energjisë elektrike dhe mallrave të shportës.

Qeveria të ndërhyjë urgjentisht:

Për uljen e çmimit të karburanteve;

Për miratimin e një pakete ekonomike në ndihmë të familjeve në nevojë.

KOHA PËR TË DËGJUAR ZËRIN E QYTETARËVE ËSHTË TANI!