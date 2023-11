“Është vetëm fillimi”/ Berisha nuk e përjashton grevën e urisë: Nuk dorëzojmë Kushtetutën

Ish-kryeministri Sali Berisha nuk e ka hequr si opsion grevën e urisë.

I pyetur nga gazetarët jashtë Kryesisë së Kuvendit, Berisha tha se çdo opsion është 100 i mundshëm.

“Çdo opsion është 100 i mundshëm. Nuk dorëzojmë Kushtetutën. Nga parlamenti nuk largohemi, por do të mbrojmë të drejtat kushtetuese të atyre që kanë votuar opozitën.”, tha Berisha.

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se do të jetë i pranishëm sot në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve, e cila u shty për në orën 13:00.

Në një prononcim për gazetarët, Berisha tha se deputetët e opozitës, bashkë me të, do të jenë aty ku u thërret detyra, ndërsa paralajmëroi Ramën se ku është vetëm fillimi.

“Asgjë tjetër, ia dërgoi një organizate tjetër kriminale, siç është SPAK. I cili funksionon si i tëri nën këmbët e Edi Ramës, me fabrikime dhe falsifikime. Me lidhje me bandat dhe krimin. Dhe në këtë aspekt nuk ka habi se pse këta i drejtohen tani SKAP-it të partisë. I bindur të jesh ti, që demokratët janë të vendosur shumë kësaj here. I them Edi Ramës; ky është vetëm fillimi. Deputetët do të jetë aty ku i thërret detyra. Do të jemi të gjithë. Në krah. Deputetët do të jenë aty ku e kanë vendin. Beteja, betejë!”, tha ai.