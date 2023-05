“Është i burgosur politik! Lirojeni!”, Vangjel Dule për Fredi Belerin: E ka marrë peng Edi Rama

Kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule nga Kuvendi ka dënua arrestimin e kreut të ri të bashkisë së Himarës, Fredi Beleri, ndërsa bën thirrje që të lirohet nga burgu.

Nga foltorja e Kuvendit, Dule akuzoi Ramën se fshihet pas këtij urdhri, ndërsa theksoi se Beleri është një i burgosur politik. Mes të tjerash ai pyet maxhorancën se ku po e çon këtë vend.

“Edhe me denigrimin, me blerjen e votës dhe kujtuam se i kishim parë të gjitha. Por sekti në pushtet na surprizoi sërish. Duke provuar se nuk njeh limite, verbëria e arrogancën i çoi deri në aktin që dëshmon tiraninë. Arrestimin e kandidatit rival dhe më pas fituesin e zgjedhjeve. Kush nuk shkon pas ujërave të komandantit, ndëshkohet. Komuniteti që guxon të krijojë liri, do ta paguaj. Ai që i prin komunitetit, burgoset. Kryetari i komunitetit himariotë, është i burgosur politik, është rrëmbyer nga sekti i Rilindjes. Eshtë marrë peng nga Edi Rama.

Zoti Beleri është arrestuar në flagrancë për dyshime. Si mund ta ketë një kryeministër personalisht e qytetarë? Këtu çdo gjë është në duart e njëshit. Dëshiroj t’ju drejtoj një thirrje të fundit.