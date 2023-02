“Shqiptarët janë bërë specie në zhdukje”, Kryemadhi thirrje Ramës: Hajde në Parlament se s’do të varim në litar

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi i bën thirrje kryeministrit Edi Rama që të vijë në Parlament dhe të japë shpjegime për çështjen “McGonigal”.

E ftuar në Panorama TV, Kryemadhi shprehet se në të kundërt, opozita do të vijojë të protestojë.

Duke komentuar numrin e ulët të të rinjve në tubim, Kryemadhi tha se kjo është një nga pasojat e kryeministrit Edi Rama.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas saj, shqiptarët jaën kthyer në specie në zhdukje falë politikave të kreut të qeverisë shqiptare.

Kryemadhi: Do të ketë të tjerë prapë. Për fatin e keq nuk është ndonjë qef i madh. I radhës, mendoj që mund të keni informacion. Çdo arrestim tjetër që mund ndodhë, mund të përdoret nga Edi Rama.

Në një moment kur do i duhet që të heqë vëmendjen nga McGonigal, Rama do t’i përdori për të masakruar ose për të bërë kurban rrethin e tij shoqëror.

Ne në zgjedhjet e 2021 patëm gabimet tona. Mendoj që unifikimi i opozitës jep garanci tek qyttetarët, qoftë tek demokratët dhe anëtarët e PL-së. Shanset e kanë treguar që Meta dhe Berisha, kur kanë qenë në pozicionet e tyre shtetare, kanë qenë më shtetar se duhet.

Gëzojnë shumë më tepër se ç’duket. Pavarësisht se Shqipëria është zvogëluar në popullatë. Nuk diskutohet. Mendoj që është e vërtetë që kanë mbështetje.

Pyetje: Mungesa e të rinjve, u komentua shumë edhe për të shtunën?

Kryemadhi: A mund të shkoni të shihni gjimnazet sa nxënës kanë. Gjimnazet e Tiranës kanë qenë me nga 60 nxënës, në rrethe me nga 30 nxënës, tani kanë ngelur me klasa 50% më pak.

Mosha mesatare është më e lartë, por edhe në Shqipëri është e njëjtë. Këto 700 mijë qytetarë që janë larguar nuk janë pensionistë por të rinj. Atë që kam parë në protestën e 11 shkurtit. Tani s’ka më tubim si vitet 90. Ne tashmë jemi specie në zhdukje, falë Edi Ramës.

Sa më i boshatisur të jetë vendi, aq më pak protestë do ketë. Protestën e studentëve e mbani mend, 5000 studentë ishin. A e dini se sa shkolla mbyllen çdo vit? Në Korçë kanë mbetur nga 12 mijë studentë në 800.

Pyetje: Si do vijojë aksioni opozitar?

Kryemadhi: Në orën 10 do jemi të gjithë atje. Unë do jem atje në sallë. Do i thërras përkrahësit e mi që të vijnë jashtë në protestë. Edi Rama e ka me ligj që të vijë të përgjigjet në Parlament.

Çfarë e gjeti? Ne pyetje do i bëjmë, s’do e varim me litar. Edhe sikur të duam, është shumë i gjatë se bëjmë dot.

Pyetje: Mendoni se këto protesta të vazhdueshme, heqin vëmendje nga zgjedhjet lokale.

Kryemadhi: Zgjedhjet duam apo jo do bëhen. Janë të domosdoshme. S’kanë të bëjnë me Edi Ramën. Në 14 maj ne votojmë për kryetarët e bashkive. Zgjedhjet lokale kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, me taksat, me rrugët me parqet.