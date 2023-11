Shqipëria në festë, Rama uron 111 vjetorin e Pavarësisë me foton e veçantë

Kreu i qeverisë së vendit, Edi Rama, ka uruar 111 e Pavarësisë së Shqipërisë.

Rama ka zgjedhur një foto ku shfaqet një vogëlushe me kostum tradicional shqiptar dhe një flamur kuq e zi, teksa shkruan në Facebook: Mirëmëngjes. Gëzuar përvjetorin e 111 të Flamurit të Pavarësisë.

Kujtojmë se këtë 28 Nëntor, për herë të parë në vendin tonë do të organizohet Parada e shqiptarëve. Me pjesëmarrjen e mijërave shqiptarëve nga të gjitha trojet, parada do të mbledhë mbi 150 Ansamble popullore. Parada do të fillojë në orën 11:00.

Parakalimi fillon nga sheshi “Nënë Tereza”, si pika e grumbullimit, për të vijuar në drejtim të sheshit “Skënderbej”, aty ku do të bëhet ngritja ceremoniale e flamurit. Ndërkohë që presidenti, kryeministri, kryetarja e Kuvendit do të bëjnë ngritjen ceremoniale të flamurit në orën 10:00 në Vlorë.