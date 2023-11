“Shpresa është PD”/ Berisha të rinjve: Ju merrni vendimin, Rama i’a mbath në Dubai

Ish-kryeministri, Sali Berisha tha se shpresa është PD.

Në bashkëbisedim me të rinjtë e FRPD Berisha u shpreh se nëse të rinjtë marrin vendimin që morën të rinjtë në vitet 1990 atëherë i pari që do t’ia mbathë nga Shqipëria është kryeministri Edi Rama.

“Shpresa është PD. I mohoi të drejtat kushtetuese në Parlament, të drejtën e hartimit të ligjeve dhe diskutimit në Komisionet Parlamentare, i mohoi të drejtën për të pasur përfaqësuesin që do vetë. PD vazhdon betejën e vetë. Përmbysja e kësaj diktature është në duart tuaja. Një parti e tërë është sot në këmbë.

Ai shesh kur të duan mbushet me mijëra e qindra, diktaturën e përmbysni vetëm ju. 30 vite më parë një gjeneratë shpëtoi Shqipërinë nga diktatura komuniste, sot gjenerata juaj do të shpëtojë Shqipërinë nga.

Momentin e parë që ju të merrni vendimin që morën studentët e viteve ’90 është Edi Rama, i pari që do t’ia mbath nga Shqipëria, në Dubai apo ku të dojë.”, tha Berisha.