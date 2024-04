“Shpifje të importuara”/ Investigimi i “RAI3”, reagon Rama: Të gabosh është njerëzore, por të ngulmosh djallëzore

Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në platformën “X” për investigimin e emisionin “Report” në televizionin italian RAI 3, lidhur me marrëveshjen e emigrantëve midis Shqipërisë dhe Italisë.

Në reportazhin investigativ Engjëll Agaçi është etiketuar si ish-avokat i narkotrafikantëve, gjë që ka shkaktuar inidinjatën e Agaçit, i cili dy ditë më parë tha se do të padisë për shpifje RAI 3.

Rama i del në mbrojtje Agaçit.

Postimi Rames:

Gjyshja ime që më mësoi italisht më thoshte shpesh se të gabosh është njerëzore, por të ngulmosh është djallëzore. Ajo që më kujton tani është ky gabim i mëtejshëm

@RaiTre Raport, mikpritësi i të cilit ngulmon në mënyrë të bujshme me të njëjtat falsifikime të përfshira tashmë në episodin e neveritshëm për Shqipërinë. Ai thotë se sekretari i përgjithshëm i Kryesisë së Këshillit Shqiptar “e ka vërtetuar me fakte atë që kemi thënë”! Fatkeqësisht në episodin që ai mbron pa dobi, nuk u fol vetëm për pyetjen e kryqëzuar të marrë me shkrim nga viktima e sulmit brutal me baltë, por para publikut të Report u tha se sekretari Agaci e refuzoi atë.

Sikur të mos mjaftonte kjo gënjeshtër e bujshme, gazetari i tij doli të nesërmen në një televizion shqiptar për të përsëritur habinë e tij për faktin se pyetjeve të tij nuk u kishte marrë kurrë përgjigje, ndërsa siç tregohet, faktet u parashtruan me shkrim dhe brenda kohës. kërkoi ai. Më pas ai vetë konfirmon se Report ka gënjyer kur shton se “në emailin e përgjigjes së Agacit, ai konfirmoi se ishte avokat i disa trafikantëve të drogës”.

Nëse ky është shërbim publik, unë jam Federico Fellini. Dhe nëse për këtë program të Shërbimit Publik një avokat penal i një shteti të së drejtës, i cili si rregull nuk jeton duke mbrojtur shenjtorët, por duke mbrojtur supozimet penale ose të dënuara kriminale, duhet të sulmohet sikur ai vetë të ishte tani një kriminel, është pashngshme për t’iu drejtuar kujtimit të Shqipërisë kur figura e avokatit mbrojtës u varros nga regjimi gjakatar komunist si lebrozët në mesjetë.

Dhe pika e fundit vjen kur ai, nikoqiri, thotë, sikur të kishte bërë një zbulim të lë pa frymë, se Agaci “konfirmoi se ka kontribuar që kur u bë këshilltar ligjor i Ramës, në krijimin e protokollit” për emigrantët, madje shqiptari. pak logjike bruto, pasi Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave nuk është këshilltari im ligjor, por ka mbajtur pozicionin më të rëndësishëm institucional të Administratës Publike që nga viti 2013 ndërsa protokolli ebbllio daton në vitin 2013 për një detyrim ndaj dinjitetit. e autoreve te ketij episodi shume te gabuar te Report, per momentin perpiqem te besoj se gjithsesi gjithe ky furi per te sulmuar Giorgia Melonin ne kurriz te Shqiperise nuk ishte mekat ne keqbesim importimi i shpifjeve nga Shqiperia ne Itali ( duke përfshirë në punët e Shërbimit Publik edhe shpifjet për vëllanë tim kundër të cilave ai tashmë kishte denoncuar dhe pret fjalën e drejtësisë) që gjithnjë e më shpesh në kohët e sotme, fatkeqësisht pushton fuqinë fisnike të informacionit dhe transformon botën. të së drejtës për lirinë e informimit në një botë të shtypjes së lirive dhe të drejtave të njeriut.

Duke e siguruar mikpritësin se gjyshja ime vazhdon të ketë të drejtë edhe në vdekje, e këshilloj me dashuri të dëgjojë gruan e shenjtë dhe të mos ngulmojë në gabimin e atij episodi të tmerrshëm, por thjesht të mbyllë këtë faqe të palavdishme, duke publikuar ndoshta edhe këtë çaj të vogël. e imja kontribuojë në të gjitha.