Shpëtoi Vlalhutin nga hetimi për vilën në Tiranë, ish-zyrtari i antikorrupsionit në BE dënohet me 1 vit burg

Ish-shefi i OLAF (Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit), Giovanni Kessler u dënua javën e shkuar nga një gjykatë belge me një vit burg me kusht. Ai u gjet fajtor për praktika të paligjshme hetimi.

Kessler, nga partia e Federica Mogherinit dhe i afërt me të, deklaroi se nuk kishte shkelje ligjore në blerjen e vilës për rezidencë të ish-ambasadores së Bashkimit Europian në Tiranë. Vila në fjalë ndodhet në Lundër pranë Tiranës dhe u ble nga BE me trefishin e çmimit të tregut.

Asokohe shefja e Delegacionit europian në Tiranë Romana Vlahutin u akuzua se kishte shkelur procedurat dhe kishte abuzuar me detyrën. Eurodeputetë si Ingeborg Graessle, kryetare e komisionit buxhetor, e quajtën “Skandal shokues me pasoja për besueshmërinë e BE” dhe kërkuan informacione me shkrim. Më vonë kjo dosje u arkivua nga Kessler.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Vlahutin i shpëtoi hetimit penal, por u shkarkua nga Komisioni Europian në fillim të vitit 2023 për shkelje të ndryshme.

Gjykata belge dënoi Kessler për akuzat se përgjoi një komisioner Europian si pjesë të një hetimi.

Ai u dënua me një vit burg me kusht për trajtimin që i bëri një hetimi që përfshin John Dalli, i cili ishte komisioneri i shëndetësisë i BE-së. Dalli dha dorëheqjen në tetor 2012 mes akuzave se ndihmësi i tij i lartë kërkonte ryshfet nga industria e duhanit.

Dalli ka shpallur me zë të lartë pafajësinë e tij dhe e ka vënë në dukje vendimin si justifikim të pjesshëm.

Kessler tha se ka në plan të apelojë vendimin.

“Unë kam vepruar gjithmonë në mënyrë transparente dhe me qëllimin për të gjetur të vërtetën mbi akuzën, e cila ishte një akuzë shumë serioze”, tha Kessler për POLITICO.

“Dalligate” kërcënon të rindez tensionet mbi një sistem të brendshëm të politizuar të zbatimit.

Dalli kishte punuar për një rishkrim të Direktivës së BE-së për Produktet e Duhanit, kur ndihmësi i tij Silvio Zammit u akuzua se kishte kërkuar një ryshfet prej 60 milionë eurosh nga një kompani suedeze e duhanit për të anuluar një ndalim të BE-së për snus, një lloj duhani pa tym.

Skandali rezultoi në rrëzimin e Dallit. Ndërsa ai u akuzua se nuk zbuloi disa takime me lobistët e duhanit, një raport i OLAF-it mbi këtë çështje nuk gjeti asnjë lidhje të drejtpërdrejtë midis Dallit dhe kërkesës për ryshfet. Por Kessler pretendoi se kishte “prova rrethanore të paqarta” që Dalli e dinte për të.

Megjithatë, brenda pak vitesh, vetë Kessler ra nën vëzhgim dhe autoritetet belge filluan të shqyrtojnë pretendimet se hetimi i “Dalligate” ishte ekzekutuar dobët dhe i motivuar politikisht.

Pas vitesh vonese, Komisioni Evropian ra dakord në vitin 2016 për të hequr imunitetin e Kessler. Kjo i hapi rrugën prokurorëve belgë për ta marrë në pyetje lidhur me pretendimet se ai regjistroi në mënyrë të fshehtë dëshmitarët e çështjes pa informuar të gjitha palët, një krim sipas ligjit belg.