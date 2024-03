Shpërthimi në Lushnjë/ Prokuroria: Magazina në pronësi të Bujar Çelës, tejkaloi afatin e lejës

Prokuroria e Fierit, e cilëson kapanonin në ndërtim, ku u regjistrua shpërthimi pasditen e 1 Marsit në Lushnjë, si në pronësi të deputetit sociale Bujar Çela, teksa nga shpërthimi humbën jetën 2 persona dhe u plagosën 7 të tjerë.

Në përshkrimin e vendit të ngjarjes, në dosjen e Prokurorisë thuhet:

“Nga hetimet paraprake ne drejtim e Prokurorise Prane Gjykates së Shkallës së Parë të Jurdiksionit të Përgjithshëm Fier është bërë kqyrja e vendit të ngjarjes, e cila ndodhet në lagjen “ Karbunar e madhe, Lushnje,buze rruges Rrethrrotullimi i Plasmasit-Rrethrrotullimi i Savres ne magazinen e shteasit Bujar Çela. Nga kqyrja vihet re se ne ambientin e perbashket ne anen veriperndimore gjendet magazine ne ndertim e siper e shtetasit Bujar Çela, po kete ane verilindore gjendet magazine ne perdorim nga shtetasi Shaqir Kasapi dhe ne anen veri-lindore gjendet magaizna ne perdorim nga shtetasi Saimir Korreshi.”

Më tej, në dosje theksohet se deputetit Bujar Çela iu dha afat 1 vjeçar me objekt për tregtimin dhe magazimin e materialeve të ndryshme, por sipas hetimeve, ai ka tejkaluar afatet.

“Jane administruar leja e ndertimit Nr.200 date 19.09.2023 Bashkise Lushnje, dhene Z, Bujar Çela , me objekt 1 kate per tregetim dhe magazine, me siperfaqe ndertimi 1080 m2.

Është administruar kopjo e Proceseverbalit Nr204 date 02.03.2024 e IMTV Bashkia Lushnje, ndaj subjektit Bujar Çela ku rezulton se ka kryer punime ne shkelje te lejes.

Është administruar kopjo e Proceseverbalit Nr.106 per prishjen e objektit e kundraligjshem date 02.03.2024 e IMTV Bashkia Lushnje, ndaj subjektit Bujar Çela ku rezulton se ka kryer punime ne shkelje te lejes.

Kontrate Nr.rep 356 kol 227 date 19.01.2024 , me investitor Bujar Çela dhe supervizore Benjamin Tushe.

Kontrate Nr.rep7816 kol4415 date 27.11.2023 , me sipermarres Gjini Construksion dhe pronarr Bujar Çela. Ektarkt hitorik Gjini Construksion

Nisuar nga hetimet paraprake të kryera nën drejtimin e Prokurorise Prane Gjykates së Shkallës së Parë të Jurdiksionit të Përgjithshëm Fier ka rezultuar se për objektin ku ka ndodhur shpërthimi, nga Bashkia Lushnje, në muajin shtator 2023 është miratuar leja ndërtimore për objekt 1 kat për tregtimin dhe magazinimin e materialeve te ndryshme në emër te shtetasit Bujar Çela me afat 1 vjecar, por që pas aktit të konstatimit të datës 02.03,2024 nga Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit bashkia Lushnje ka rezultuar se subjekti që ka kryer punimet ne objekt ka tejkaluar lejen e ndërtimit të dhënë nga Bashkia Lushnje.” – thuhet në dosje.

Sipas hetimeve, shpërthimi ka ndodhur për shkak të një avarie gjatë procesit të punës që kryente viktima Roland Hoxha për prerjen dhe çmontimin e disa profileve të hekurit duke përdorur flakën me nxehtësi të lartë

“Nga hetimet e kryera dhe nga konkluzionet paraprake të ekspertëve dyshohet se shpërthimi është shkaktuar nga një avari që ka ndodhur gjatë procesit të punës që kryente viktima Roland Hoxha për prerjen dhe çmontimin e disa profileve të hekurit duke përdorur flakën me nxehtësi të lartë që prodhohet nga djegia dhe përzierja e oksigjenit me Acetilenin. Kjo avari ka bërë që një nga bombulat e cila dyshohet të këtë qenë më përmbajtje gazi acetilen ka shpërthyer duke shakaktuar dhe dëmet me pasojë humbjen e jetës së dy shtetasve, plagosjen e shtate të tjerëvë dhe dëmtimin e objektit, banesavë dhe e bizneseve përreth.” – thuhet në dosje.

Prokuroria del në konkluzionet se jemi para veprave penale të “Shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë.”

“Për sa më sipër nga tërësia e materialeve hetimore të deritanishme rezulton se jemi para veprave penale të Shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë parashikuar nga neni 289/2 të Kodit penal, Shkatërrim i pronës nga pakujdesia të parashikuar nga neni 161 i K.penal dhe ndërtimit të paligjshëm të parashikuar nga neni 199/a i Kodit penal.”

Kujtojmë se shpërthimi u regjistruar rreth orës 15:30 të pasdites së 1 Marsit në vendin e quajtur “Rreth-rrotullimi i Plastmasit”, në një kapanon në ndërtim në qytet dhe shkak u bë një incident. Dy viktimat Roland dhe Elidon Hoxha, baba e bir, nddheshin tek vinçi që po ngrinte një bombol oksigjeni që do të përdorej në lartësi për të kryer saldime.

Viktimat:

Roland Hoxha

Elidon Hoxha

Të plagosurit që ndodhen aktualisht në Spitalin e Traumës:

Sokol Lumi

Deputeti i PS-së, Bujar Çela

Të plagosurit që ndodhen aktualisht në Spitalin e Lushnjes:

Sajmir Korreshi

Ilia Sota

Lunedi Golemi

Ervis Sharka

Eriget Gorovelli