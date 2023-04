Shpërthen deputeti demokrat: Politikanë të kapur, të kompleksuar apo të frustruar?!

Degjoj ndonje politikan e aq me keq deputet „demokrat“, qe deklaron te pa imagjinueshmen brenda kufijeve te integritetit:

–Edhe ne bashkite ku „Zv.Kryetari i emeruar kryetar nga kryetari i dorehequr“ (pra „paterica“ e Rames), nuk ka kandidate per kryetar bashkie sepse askush nuk i ka pranuar nje keqperdorim te tille, nuk do te mbeshtesin Kandidatin e vetem te opozites aty, qe eshte ai i primareve!

„Lakuriqesi“ kjo e lojes se “paterices”, i cili edhe uzurpon “vulen” e emrin e PD te “varur ne qafe” nga Rama edhe nuk mbeshtet demokratet!!!

Ndersa ne 16 Bashkite ku ai ka “klonuar” nga nje kandidat “paterice bije”, eshte me e thjeshte, e perdorin ate si „gjethe fiku“ per te mbuluar…

Pikerisht per tu fshehur mbas tyre per cfare po realizojne ne kurriz te demokrateve.

Sidoqofte ajo deklarate “edhe per bashkite e tjera”, te con ne pyetjen e pa evitueshme:

–Atehere ne ato 47 bashki, qe jane shumica dermuese, per cilin do te votojne keta politikane, qe deklarojne se jane ne PD?

Kur nuk do tu japin voten kandidateve te opozites!

Mjafton kaq per te kuptuar e lexuar ne “driten e diellit” realitetin e ketyre meskiniteteve politike.

Ata kerkojne te fshihen brenda PD e goditur ate!

Nuk kane as guximin per tu ballafaquar hapur e direkt ne elektorat, me emrin e platformen e tyre, sic e kerkon politika e vertete!

–Jam ne PD, edhe votoj kunder PD e demokrateve!

Realitet ky, qe krahas perbuzjes te sjell edhe keqardhje kur mendon…

Deri ne cilen pike mund te keqperdoren disa!