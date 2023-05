“Shpartallim në fushë-betejë”, Berisha publikon rezultatet e sondazhit dhe shpall fitoren: E munda Ramën!

Ish kryeministri i vendit, Sali Berisha ka shpallur fitoren kundrejt kryemininistrit aktual në Facebook. Me anë të një postimi, ai thotë se e ka mundur Ramën në rrjetet sociale, duke cituar një sondazh, të cilin nuk e ka cituar.

“Shpartallim në fushë-betejën dixhitale! Rama braktiset nga shqiptarët. Mirënjohje të pakufijshme qytetarëve për mbështetjen e tyre të çmuar dhe që i varën të keqes teneqen në qafë! Fitore”, shkruan Berisha në Facebook.

Sipas të dhënave dixhitale, Berisha kryeson ndaj Ramës me 2.9 milionë % nga 1.6 milionë % të këtij të fundit në lidhje me ‘përshtypjet’ e përdoruesve të rrjeteve sociale. Për sa i përket ‘shpërndarjeve të përshtypjeve’ në rrjetet sociale, Berisha kryeson me 64% kundrejt 36% të Ramës.

Gjithashtu ajo që vihet re është shpartallimi i Ramës nga Berisha në garën në Facebook dhe në website”, shkruan portali i familjes Berisha. Por se ku i kanë gjetur këto të dhëna dixhitale, vetëm ata e dinë. Ndoshta i referohen “qytetarit dixhital” të Berishës!