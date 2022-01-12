Shpallja “non grata”, Berisha: Të më kërkojnë ndjesë ose të paraqesin faktet
Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se shpallja “non grata” e tij është rast unik në botë pasi nuk gjen në listën e atyre që janë shpallur “non grata” një që është shpallur “non grata” 8 vite pasi është larguar nga lidershipi.
Në një intervistë për RTK 21 në Kosovë, Berisha tha se SHBA janë vendi më i admiruar nga Sali Berisha dhe se asgjë nuk mund ta shtyjë kunër tyre, por shpalljen e tij non grata e quan gabim.
Ndaj ish kryeministri është shprehur se ka dy rrugë: ose t’i kërkojnë falje për shpalljen non grata ose të paraqesin fakte për korruspionin për të cilin akuzohet.
"Shpallja e Sali Berishës non grata është rast unik në botë. Në gjithë listën e atyre që janë shpallur non grata nuk gjen asnjë që është shpallur non grata 8 vite pasi është larguar nga lidershipi i vendit. Duke mos pasur akuzë për korrupsion ndaj tij apo familjarëve të tij. Shpallet non grata pasi humbet zgjedhjet partia që ai mbështeti. Unë nuk kam lobuar për të ma hequr këtë. Kam zgjedhur një rrugë. Gjykatën dhe transparencën. Kur shumë miq më kanë sugjeruar të merrem.
Në atë kohë atë betejë e kam bërë veten me veten time. Edhe këtë betejë e bëj vetëm. Nuk po e përdor këtë. SHBA janë vendi më i admiruar nga Sali Berisha. SHBA janë vend i madh dhe vend i lirë. Ato kanë një meritë. Ata njohin gabimin. Ata korrigjojnë gabimet. Kjo është një nga faktorët që i mban ato institucione afër realitetit. Nuk ka asgjë të më shtyjë kundër SHBA. Por e konsideroj këtë gabim. Ka vetëm një rrugë. Të më kërkojnë ndjesë ose të paraqesin një fakt të vetëm të korrupsionit dhe pasurimit tim të paligjshëm. Sali Berisha në këtë rast do ishte i gatshëm të marrë çdo vendim kundër vetes së tij. SHBA janë vendi më i madh por nuk janë më të mëdhenj se e vërteta”, u shpreh Berisha