“Shkrirja” e 26 gjykatave, Olsian Çela “justifikon” Ulsi Manjan

Drafti i hartës së re gjyqësore ka mbledhur grupet e interesit për të dhënë sugjerimet e tyre. Drafti është prezantuar nga Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, i cili është shprehur i gatshëm për të marrë parasysh sugjerimet.

“Harta e re gjyqësore është detyrim që buron nga ligji për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor. Në hartimin e draftit me konsulencën e partnerëve ndërkombëtare, për të rritur sistemin gjyqësor. Është draft i punuar me kujdes nga KLGJ edhe nga ekspertëet dhe ne si Ministri e Drejtësisë jemi të hapur që të reflektojmë për të gjitha sugjerimet me vlerë”, ka thënë Manja.

Sipas kryeprokurorit Olsian Çela, harta e re gjyqësore do të ndikojë në uljen e stokut të dosjeve të pa hetuara. “E kemi ndjekur me vëmendje ndryshimet e hartës së re gjyqësore. Një situatë mjaft e rënduar në sistemin gjyqësor. Ne situatën ku jemi, numri i larë i prokurorive dhe mënyra se si janë shpërndarë ka krijuar probleme në lidhje me cilësinë që i ofrohet qytetarëve. Nisur nga projekti që është paraqitur, bashkimi i prokurorive do të sillte uljen e krijimit të stokut për çështjet e pa hetuara”, ka thënë ai.

Por, avokati Maks Haxhia është shprehur kundër hartës së re gjyqësore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Ne ishim për këtë reformë, por të huajt duhet të marrin parasysh edhe traditën shqiptare. S’duhet të kthehemi në hapat që kemi patur. Më 1994 ne kemi qenë me një gjykatë apeli. Por ajo filloi e krijoi korrupsionin. Bënte dy vendime për shtetin e të tjerat me lekë. Kjo situatë edhe pse ndërkombëtarët e kundërshtojnë, është pasojë e reformës në drejtësi. Nga ekstremi në ekstrem. Nga 6 apele në 1. Është e pamundur, kjo hartë gjyqësore si zgjidh hallet e qytetareve”, është shprehur ai.

Harta e re gjyqësore parashikon 12 gjykata të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, dhe vetëm 1 gjykatë apeli për juridiksionin e përgjithshëm dhe 1 për atë administrativ. Sa i përket gjykatave të shkallës së parë administrative parashikohet të jenë 2, në Lushnjë dhe në Tiranë nga 6 që ishin gjithsej. Pra, nga 36 gjykata që janë aktualisht të ngelen 16.