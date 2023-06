‘Shkove si ai në vresht për kokë të Saimir Tahirit’, Berisha ka një mesazh për Dakon pas arrestimit: Mirë ta bënë...

Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar arrestimin e ish-kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako, teksa u shpreh se “një mandat që përflitet 4 ditë rresht dëshmon se çdo gjë ka këtu, por jo drejtësi”.

Në mbledhjen e grupit parlamentar, Berisha tha se ka një fjalë për ish-kryebashkiakun e arrestuar dhe iu drejtuar Vangjush Dakos ” them e shkove si ai në varesh për kokë të Saimir Tahirit dhe mirë ta bënë”.

Sali Berisha: Arrestohet Gjush Dako, njoftohet arrestimi i tij 4 ditë më parë, ata e dinë pse e bënë. Por një mandat që përflitet 4 ditë rresht dëshmon se çdo gjë ka këtu, por jo drejtësi.

Gjushit një fjalë do i them “shkove si ai në vresht për kokë të Saimir Tahirit” e meriton sepse je kriminel elektoral, eksponent i dosjes 339. Nuk është dënuar për këtë ai, as pallatet që kushtuan dhjetëra jetë njerëzish, as për padinë e Bashkim Dakos, iu lut i tha hajde shihi kolonat.

U zgjodh me kujdes padia ndaj tij. Megjithatë i them e shkove si ai në varesh për kokë të Saimir Tahirit dhe mirë ta bënë.