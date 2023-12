Shkon në SPAK, por parkon makinën keq, policia gjobit Ilir Beqajn

Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj është paraqitur sot në ambientet e SPAK për të dhënë dëshminë e tij si person në dijeni në lidhje me koncesionin e “sterilizimit”. Beqaj është paraqitur aty rreth orës 09:00, por makina e tij është parkuar në mënyrë të gabuar.

Kjo ka bërë që policia të mos e falë, por ta ndëshkojë atë me gjobë.

Ish-ministri sapo të dalë nga ambientet e SPAK do të përballet edhe me këtë shkelje rrugore, megjithëse nuk mund të krahasohet me shkeljet për të cilat akuzohet nga Prokuroria e Posaçme.