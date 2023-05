“Shkodranët të kanë votuar me mendje se me zemër janë ...”, Rama-Benet Becit: Të përsëritësh fitoren e vështirë

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Shkodër, në një vizitë zyrtare menjëherë pas fitores së thellë në zgjedhjet lokale që u mbajtën të dielën. Gjatë takimit me kryebashkiakun e ri të Shkodrës, Benet Beci, dhe këshillin bashkiak, Rama ka dhënë këshillat e tij për drejtimin e kryeqendrës së veriut. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se shkodranët këtë herë kanë votuar me mendje dhe jo me zemër dhe se Beneti duhet të jetë shumë i matur që t’i fitojë zemrat qytetarëve të Shkodrës.



“Duhet me berë një vlerësim autokratik. Gratë e vajzat duhen mbrojt. Mos i shih kshu, do të kesh presion të madh nga udhëheqja. Duhet të mbash presionin të bësh një bashki të të gjithë qytetarëve të Shkodrës. Njëher mund të fitosh, të përsëritësh fitoren është e vështirë. Një gjë duhet ta dish nga unë, këtë herë kanë votuar me mend. Me zemër të kthyme. Këta kanë votuar me mendje për t’ja fituar zemrën duhet një punë. Në fushatë që ti thua pjesa më e vështirë kur të hysh në zyrë je vetëm. Ndarjen e muhabeteve e bën ti, të bësh vendimet e duhura duhet të dish të thuash jo. Ti do hysh në zyrë këta e kanë rrethim. Unë po e bëj pak shaka por shakaja është gjysma e së vërtetës. Sepse, momenti që njerëzit të kanë dhënë besimin me mendje, të kanë vënë lupën. Kur hyra në këtë punë gjithë flokët i kisha të zeza, tani i kam të bardha. “, tha Rama.