Shkatërrimi i rrjetit të “spaçatorëve”, Balla për “Tempullin 2”: Armë dhe drogë të sekuestruara

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka reaguar në lidhje me megaoperacionin ‘Tempulli 2’ ku janë goditur grupe të shpërndarjes së drogës.

Balla tha se gjatë këtij operacioni janë sekuestruar edhe shumë armë pa leje.



Ai gjithashtu tha se Paketa e Sigurisë në Shkolla do të forcohet me ligj.

“Gjatë këtij operacioni, kemi një numër të konsiderueshëm të armëve pa leje. Paketa e sigurisë së shkollave do të forcohet me ligj, dhe çdo vepër që ndodh pranë shkollave, do të dënohet me ligj”, tha Balla.