Ndryshime në qeveri, shkarkohet nga detyra zv.ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 19:34
Politikë

Ndryshime në qeveri, shkarkohet nga detyra zv.ministrja e

Qeveria ka shkarkuar nga detyra zëvendësministren e Shëndetësisë, Mira Rakacolli (Kapisyzi).

Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, teksa në vend të Mira Rakacollit, në postin e zëvendësministres së Shëndetësisë është emëruar Eugena Tomini.

Mira Rakacaolli (Kapisyzi) u bë e njohur për publikun gjatë kohës së pandemisë Covid-19, me daljet e saj të shpeshta publike.

Ndërkohë, Eugena Tomi ka qenë edhe më parë zëvendësministre e Shëndetësisë, teksa ka pasur edhe postin e drejtueses së Institutit të Shëndetit Publik (ISHP).

Kujtojmë se në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave u shkarkua nga detyra edhe zëvendësministri i Brendshëm, Andi Mahila, pasi u fotografua duke pirë cigare në ambientet e mbyllura të një lokali, në shkelje të ligjit. Në vend të tij, në postin e zv.ministrit të Brendshëm u emërua ish-deputetja e LSI-së, Silva Caka.

Po ashtu, edhe ish-ministrja dhe ish-deputetja Edona Bilali, pasi mbeti jashtë Kuvendit, është emëruar në postin e zëvendësministres së Infrastrukturës dhe Energjisë.

