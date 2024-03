Shembet për herë të dytë para inagurimit rruga Korçë-Ersekë, kthehet në greminë

Shembet per here te dyte rruga e re Korçë-Ersekë me gjatësi 35 kilometra pritej të inaugurohej në qershor të vitit të shkuar.

Afatet e punimeve janë shkelur, ndersa rruga jo vetëm që nuk ka përfunduar por edhe ajo pjesë që sapo është ndërtuar ka pësuar shembje masive duke e bërë të pakalueshme. Ky aks rrugor së fundmi është shembur sërish për herë të dytë.

Shembja e pare ne rrugen Korce-Erseke

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka vëzhguar nga afër këtë aks rrugor. Gjatë fjalës së tij Meta tha se kjo është një vepër e cila nuk ka lidhje me standardin e një rruge të sigurt dhe është me rrezik për shoferët, qytetarët dhe pasagjerët.

Kreu i PL-së ka kërkuar hetime të imtësishme sa i përket ndërtimit të këtij aksi, teksa ka theksuar se korrupsioni ka qenë dhe mbetet prioritet i kryeministri Edi Rama. Ndër të tjera, ish-kreu i shtetit shtoi se në vendin tonë tenderat kontrollohen nga Edi Rama.

“Para 2 ditësh është shembur për herë të dytë rruga e re. Kjo është vepër që nuk ka lidhje me standardin e një rruge të sigurt, është një rrugë që mbart rreziqe për shoferët, qytetarët dhe pasagjerët. Të hetohet ndërtimi i rrugës Korçë-Ersekë. Janë qindra miliona euro që duhet të shkonin për qytetarët.

Korrupsioni ka qenë dhe mbetet prioritet i qeverisë.Në Shqipëri çdo tender kontrollohet nga Rama, në Shqipëri kilometri i një rruge të re kushton 5 herë më shtrenjtë se në vendet e rajonit, prandaj jemi në këto nivele në paga e pensione.

Këtu gjithçka kontrollohet në fushën e prokurimeve nga Edi Rama. Edhe sferat e tjera kontrollohen nga Rama në bashkëpunim me eksportuesit. Në krye të rrugëve, PPP dhe të inceneratorëve është vetëm një njeri e ky është Edi Rama”, u shpreh Meta në një komunikim për gazetarët.

Dy kompanitë përgjegjëse për aksin rrugor Korçë-Ersekë, përfunduan në shkurt të këtij viti SPAK pas shembjes së një pjese të saj ende pa u inaguruar. Pamjet u publikuan me shpejtësi në media shihej qartë sesi një nga nyjet kryesore të aksit të ri është shembur duke u kthyer në gropë gjigande.

Kompania “A.N.K” shpk në pronësi të shtetasit Agim Kola, vëllai i ish-deputetit socialist Ndue Kola dhe kompania “A&E ENGINEERING”, në pronësi të inxhinieres Entela Çano u kallëzuan në Prokurorinë e Posaçme për procedurat e ndjekura në këtë aks rrugor.

Avokati nga Korca Esmerald Xhafa depozitoi kallëzim penal në SPAK për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, “Falsifikim i dokumenteve” dhe “Korrupsioni i personave që ushtrojnë funksione publike”.

Deklarata e Metes ne vendin ku eshte shembur rruga:

Sot në rrugën e shembur nga korrupsioni për herë të dytë Korçë-Ersekë për të denoncuar nga ky vend krimi një nga vjedhjet më flagrante të Edi Ramës dhe "Rilindjes".

Ju ftoj të shihni se si shpërdorohen taksat tuaja me këto "rrugë kashte" pa standarde por që gllabërojnë dhjetëra milion euro të cilat duhet të ishin përdorur për rritjen e pensioneve dhe pagave për mësuesit.