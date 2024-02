Drejtoresha e Tatimeve Briseida Shehaj zbulon "dëmin 122 milionë dollarë"

Evazioni fiskal dhe krijimi i skemave mashtruese me TVSH-në i ka sjellë një dëm buxhetit të shtetit që arrin në vlerën 122 milionë dollarë, në harkun kohor të dy viteve. Drejtoresha e Tatimeve, Briseida Shehaj bëri me dije të shtunën se, nga 1 tetori 2013 deri në 31 korrik 2015, janë referuar në prokuroritë e rretheve gjyqësore 247 çështje penale me vlerë dëmi 122 milionë dollarë ose 12.2 miliardë, përgjegjës për të cilat janë 456 autorë.

Shehaj u shpreh se nga 456 autorë, vetëm 60 prej tyre janë arrestuar. Të dhënat e Drejtorisë së Tatimeve, tregojnë se vetëm në periudhën e parë të vitit 2015, nga janari në korrik, ka pasur 85 çështje të referuara në prokurori nga Drejtoria e Hetimit Tatimor. Rreth 99 kanë qenë autorët që kanë abuzuar, por vetëm 2 kanë përfunduar në pranga.

Sipas njoftimit zyrtar të Tatimeve, dëmi i shkaktuar për këto raste abuzive është 2.2 miliardë lekë. Veprat penale të cilat kanë zbuluar drejtoritë në varësi të Tatimeve lidhen kryesisht me: krijimin e skemave mashtruese me TVSH-­në, fshehjen e ardhurave, mospagim taksash e tatimesh, punësim i paligjshëm dhe organizim i palejuar i lojërave të fatit.

Administrata tatimore në bashkëpunim me krimin ekonomik dhe prokurorinë po vazhdojnë punën për mbylljen sa më shpejt të këtyre hetimeve dhe referimin e tyre në gjykatë. Deklarata e drejtoreshës së Tatimeve erdhi një ditë pas publikimit të projektit të ri për tatimin mbi të ardhurat, i hartuar nga FMN, që përfshin taksim edhe mbi pagat e ulëta, që sot është i përjashtuar.