SHBA kërcënon Rusinë, Harris: Sulm ndaj njërit është sulm ndaj të gjithëve
Zëvendëspresidentja Kamala Harris e quajti angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur anëtarët e NATO-s, “të hekurt”.
“Ne e marrim shumë seriozisht rolin tonë dhe marrëdhëniet që kemi brenda aleancës së NATO-s. Ne e marrim seriozisht dhe jemi të përgatitur të veprojmë sipas fjalëve që themi kur themi se një sulm kundër njërit është një sulm kundër të gjithëve. Ne jemi të vendosur në angazhimin tone se do të mbrojmë çdo pëllëmbë të territorit të NATO-s “, tha Harris.
Harris tha se përgjigjja ndaj pushtimit rus të Ukrainës do të thotë riafirmim i angazhimit të NATO-s.
"Ne jemi të qartë se puna që duhet bërë në përgjigje të luftës së Putinit, përfshin qëndrimin e fortë brenda aleancës për të mbështetur nevojat e partnerëve tanë”, tha ajo, teksa shtoi se SHBA dotë vijojë me fondet në përpjekje për të zbutur krizën humanitare në Europër si pasojë e refugjatëve nga Ukraina.
Zëvendëspresidentja theksoi se Putin nuk është i interesuar në biseda serioze diplomatike. Harris akuzoi Rusinë se ëhstë e përqendruar tek gënnjeshtrat dhe disinformimi, pasi shtoi se Moska duhet të mbahet përgjegjëse për veprimet e saj.