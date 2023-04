SHBA-BE ultimatum KQZ të refuzojë kandidatët me rekorde kriminale dhe të eliminojë blerjen e votës

Shtohet presioni ndërkombëtar për të larguar nga politika persona me rekorde kriminale. Ditën e djeshme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë dhënë ultimatume të qarta për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 14 majit. Blerja e votës dhe integriteti i kandidatëve kanë qenë dy mesazhet kryesore për KQZ.

Ilirjan Celibashi, kreu i KQZ, ka reaguar pas takimit të zhvilluar me ambasadoren amerikane, Yuri Kim dhe ambasadoren e BE-së Christiane Hohmann.

Zbardhet takimi

Celibashi bën me dije se në fokus të takimit ishin zgjedhjet lokale të 14 majit, integriteti i kandidatëve si edhe transparenca e financimeve të partive politike. Kreu i KQZ, shprehet se ambasadorja e BE Hohmann dhe ambasadorja e SHBA, Kim theksuan se zgjedhjet janë një test i mirëfilltë për progresin e demokracisë shqiptare.

“Në KQZ Shqipëri me Ambasadoren e European Union in Albania, Christianne Hohmann dhe Ambasadoren e U.S. Embassy-Tirana, zj Yuri Kim, bashkëbiseduam mbi përgatitjet e zgjedhjeve vendore 14 Maj 2023, shpërdorimin e burimeve shtetërore për fushatë, dukurinë e shitblerjes së votës, transparencën e financimeve në zgjedhje dhe pastërtinë e figurës së kandidatëve që do të garojnë për t’u zgjedhur.

Ambasadoret Hohmann dhe Kim theksuan se zgjedhjet e 14 Majit nuk janë thjesht për të zgjedhur qeverisjen vendore, por një test i mirëfilltë për progresin e demokracisë shqiptare dhe se të gjithë sytë e partnerëve ndërkombëtarë janë fokusuar mbi këto zgjedhje.

Theksova dyfishimin e institucioneve shtetërore raportuese në KQZ, ndalimin e mbi 20 aktiviteteve publike, trefishimin e numrit të sanksioneve nga KQZ dhe garantova Ambasadoret Kim dhe Hohmann se KQZ do të vijojë të mbetet e baraslarguar nga politika dhe do të veprojë vetëm në zbatim të ligjit.

Falënderova Ambasadoren e Bashkimit Europian dhe Ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e fortë ndaj KQZ dhe kontributin e tyre për institucionin”, ishte mesazhi i Celibashit.

Reagon SHBA

Pas Celibashit kanë reaguar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasada amerikane theksoi qartë ditën e djeshme se KQZ-ja duhet të ruajë besueshmërinë dhe respektin e arritur deri tani dhe të fokusohet në zbatimin e rekomandimeve të paplotësuara të ODIHR-it.

Ambasadorja e BE-së Christiane Hohmann dhe Ambasadorja e SHBA-së Yuri Kim u takuan me Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi. Komisioneri Celibashi i informoi ambasadoret mbi përgatitjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit 2023.

Gjithashtu, Komisioneri theksoi përpjekjet e KQZ-së për të garantuar një garë të ndershme, duke përfshirë monitorimin e keqpërdorimit të burimeve shtetërore dhe transparencën për të dhënat financiare.

Dy ambasadoret theksuan se ishte thelbësore për procesin zgjedhor që institucionet si KQZ-ja të lejoheshin ta kryenin punën e tyre pa ndërhyrje dhe se njerëzit duhet të jenë në gjendje të zgjedhin lirisht për kë të votojnë. Ambasadorja Hohmann e lidhi zhvillimin e zgjedhjeve me rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE.

“Procesi i anëtarësimit të Shqipërisë është duke u zhvilluar dhe ka përfunduar shqyrtimi i grupimit të parë të kapitujve, ku zgjedhjet janë një komponent i rëndësishëm i bazave.

Prandaj, do t'i kushtohet vëmendje e shtuar zhvillimit të zgjedhjeve lokale”, tha Ambasadorja Hohmann. Dy ambasadoret theksuan rëndësinë e integritetit të kandidatëve në zgjedhje dhe të pasurit e kushteve të barabarta për konkurrentët elektoralë. Ato theksuan se KQZ-ja duhet të ruajë besueshmërinë dhe respektin e arritur deri tani dhe të fokusohet në zbatimin e rekomandimeve të paplotësuara të ODIHR-it.

Komisioneri Celibashi falënderoi BE-në dhe SHBA-në për mbështetjen e tyre ndaj KQZ-së dhe procesit zgjedhor më gjerësisht. Celibashi vlerësoi në veçanti platformën digjitale të financuar nga BE-ja për raportimin e financimit të partive dhe fushatave, zbatuar përmes Këshillit të Evropës”, thuhet në njoftimin e ambasadës së SHBA në Shqipëri.