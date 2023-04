“SHBA, aleati ynë kryesor”/ Escobar takim kokë më kokë me Alibeajn, zbardhet biseda

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj është takuar ditën e sotme te zv/ndihmës Sekretarin e SHBA-ve për çështjet europiane. Alibeaj ka ndarë foto nga takimi ku thekson se kanë diskutuar në lidhje me përgatitjet e PD për fushatën zgjedhore dhe problematikat e këtyre zgjedhjeve.

Ai thekson se kanë diskutuar edhe për shkeljet e qeverisës në Kodin Zgjedhor në lidhje me rekomandimet e ODHIR për shitblerjen e votës dhe përdorimin në fushatë te administratës publike.

“Zhvillova sot një takim me Zëvendës Ndihmës Sekretarin e SHBA-ve për Çështjet Europiane, dhe i Dërguari i Posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Z. Gabriel Escobar.

Gjatë bisedës prekëm tema të rëndësishme të zhvillimeve të fundit ku u ndalëm tek pregatitjet e PD për fushatën zgjedhore dhe problematikat e këtyre zgjedhjeve. Theksova refuzimin e qeverise per te adresuar ne Kodin Zgjedhor rekomandimet e ODHIR. Përveç kësaj i bëra me dije shkeljen që po ndodh aktualisht nga qeveria të rekomandimeve te ODHIR, lidhur me shitblerjen e votës, përdorimin në fushatë te administratës publike, përdorimi i të dhënave personale dhe buxhetit të shtetit në funksion të zgjedhjeve e sidomos lidhur me pastërtinë e figurës së kandidatëve. Temë e bisedës ishin dhe zhvillimet në Partinë Demokratike, dinamikat e muajve të fundit dhe qëndrimi konstant për çështjen e personave non grata jo vetëm në PD, por në të gjithë spektrin e politikës shqiptare.

E sigurova zotin Eskobar për vullnetin e PD në bashkëpunimin me aleatin tonë kryesor, duke i konsideruar SHBA si mbështetës të angazhuar për Shqipërinë dhe shqiptarët”, shkruan Alibeaj.