"Shan gruan e vet dhe lavdëron Berishën", gazetari zbulon detajet: Meta po i lutet doktorit

Gazetari Florgert Muça tha në një emision televiziv se Meta kërkon t'i bjeri në sy Sali Berishës me turin e fundit.

'Berisha është manjat i sondazheve. Dhe Meta në sondazhe del i papërfillshëm dhe kapërcen 97% në papëlqyeshmëri.

Problem më i madh i Metës është se nuk ka më garanci dhe duket se po i lutet Berishës, po i bën lavde, shan gruan e vet dhe lavdëron Berishën. Shan Dumanin.

Frika më e madhe e dytë është se mund të vdesi politikisht dhe në dorë fatin e tij politik e ka Berisha.

Marrëveshja e fundit Rama-Bardhi dhe një lloj stabilitetit e ka futur në një paranojë Metën, që mirë më tradhtoi gruaja këndej por edhe doktorin ma ka marrë Rama.

Paranojë këndej me partinë, me Monikën dhe paranojë me Berishën. Ai është në tre P', tha gazetari.