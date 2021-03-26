Sezoni i turizmit/ Rama në Durrës: Kufiri me Kosovën do të jetë i hapur, do të keni sa më pak shtrëngesa
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka zhvilluar një takim me operatorët turistik në Durrës për sezonin e ri të turizmit, i dyti në kohë pandemie.
Rama thotë se qeveria ka mësuar nga sezoni i kaluar, dhe ka premtuar se kësaj radhe kufiri me Kosovën do të jetë absolutisht i hapur si dhe operatorët turistikë do të kenë sa më pak shtrëngesa.
Ai thotë se operatorët turistikë mund të buzëqeshin pasi me vaksinat e reja të siguruar dhe me objektivin për të vaksinuar gjysmë milion shqiptarë deri në qershor, atëhere ky do të jetë një sezon më i lehtësuar.
‘’Besoj që sot realisht mund të buzëqeshni sepse me sigurimin e sasive të konsiderueshme të vaksinave, që na japin mundësinë të nisim vaksinimin intensiv ne faktikisht vëmë një bazë të arsyeshme për të pasur sezon turistik më të lehtë.
Ne kemi mësuar nga sezoni i shkuar që ishte jashtëzakonisht sfidues për shkak të pandemisë, dhe patjetër që edhe këtë vit ne në radhë të parë do të sigurojmë që kufiri ynë me Kosovën të jetë absolutisht i hapur.
Në radhë të dytë do të bëjmë gjithçka na takon që në aspektin e kornizës së aktivitetit turistik, gjithë ju dhe kolegët tuaj të kenë sa më pak shtrëngesa.
Së treta duke pasur mundësinë që të bëjmë një vaksinim intensiv, ne do të zhvillojmë me shumë këmbëngulje të gjithë procesin e vaksinimit me synimin që brenda muajit qershor maksimumi, por duke shpresuar deri në fund të majit të vaksinojmë gjysëm milion qytetarë.
Vaksinimi është themelor është për këputjen e hallkave. Shumë e rëndësishme që me vaksinimin të jemi të rregullt, se pastaj bëhemi ne pengesa për të dalë nga ky tunel ku më në fund po shohim dritë. Dhe besoj që faktet flasin vetë. Lidhur me ndryshimin e rëndësishëm që ka ndodhur në sektorin e turizmit. Të gjithë eksperiencat tuaja, dhe ccfarë kemi ëdgjuar, potenciali është ende shumë i madh, dhe mundësitë janë të mëdha.
Ajo që do t’i shtoja Blendit për Durrësin, si pika më e fortë e gravitetit të turizmit, është që me plot gojë se me ndërhyrjet që planifikojm ëtë bëjmë gjatë mandatit të tretë do jemi një suport i jashtëzakonshëm për turizmin. Ndërhyrje që do të rrisin eksponencialisht peshën e Shqipërisë në hartën e turizmin mesdhetar. ’’- tha Rama.