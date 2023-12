NJOFTIM PËR SHTYP

• Sekuestrimi i RTV Ora/ Berisha: Mund të ndodhë si me Agon Channel, gjobën do e paguajë Rama

Duke mbështetur pa asnjë hezitim çdo përpjekje për zbatimin e ligjit, unë u them shqiptarëve se nga të dhënat që kam deri tani, kjo që po ndodh në RTV Ora, është absolutisht në kundërshtim flagrant me ligjin.

Ajo që është shqetësuese për mua është se kemi të bëjmë me një media.

Shqetësimi i dytë i madh është se kemi të bëjmë me një proces që mund të na çojë si Agon Channel. Nëse ju kujtohet, Edi Rama lëshoi një lumë akuzash ndaj Françesko Beketit për larje parash.

Ndërkohë Beketi fitoi një gjobë të jashtëzakonshme.

Mund të paguajmë ndonjë 100 milionë euro edhe për këtë TV, e cila siç më thonë burime të besueshme, nuk ka atë bilanc që ia falsifikon Edi Rama me gjyqtarët e tij.

Harrojnë se ai bilanc shkon në Strasburg, shkon në arbitrazhe dhe merr një ndëshkim të ri për një njeri që nuk kontrollon vetveten.

Pra, nëse ke probleme me pronarin, merr masa ndaj pronarit, por kur nuk ka fakte, shkon e merr median. Unë kam të dhëna të sigurta se është vepruar në kundërshtim flagrant me ligjin. Se gjykata ka zbatuar urdhër politik.

Por ai gjykatës, dhe Edi Rama, gjobën që do marrë Shqipëria, do e paguajë në mënyrë personale.

Po ashtu duke folur në një konferencë për shtyp ai tha se kryeministri Rama po përpiqet ti konfiskojë flamurin e partisë, teksa u pyet se si do të regjistrohet PD në KQZ.

"Ka një vendim gjykate në të cilin gjykatësi ka vendosur mbi këtë realitet për Kuvendin, logon, vendimet e PD-së. Gjithçka është e ligjshme, gjithçka e paligjshme është përpjekja e Ramës për të konfiskuar flamurin e partisë. PD rezervon çdo të drejtë ti përgjigjet atij në mënyrat më të merituara. Nuk kemi problem me asnjë njeri tjetër, kemi problem vetëm me Ramën. Me një akt prej burracaku"

PD në të gjitha takimet e saj, përveç disave që janë zhvilluar në hotele, të gjitha i ka pasur gratis. Kjo solli një sherr të madh mes Ramës dhe bashkiakëve, madje pati ndërhyrje të paskrupullta nga Guvernatorja se si mund të ndodhë, por ja që ndodh. Bashkitë kanë një sallë dhe ia ofrojnë forcave politike.