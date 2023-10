Sekuestrimi i pronave të biznesmenit Pëllumb Gjoka, vjen reagimi i parë i Gazmend Bardhit

Sekuestrimi i pronave të biznesmenit Pëllumb Gjoka, vjen reagimi i

Kreu i grupit Parlamentar i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi reagoi pas vendimit të SPAK për sekuestrimin e pronave të biznesmenit Pëllumb Gjoka, duke theksuar se vendimi e vendos Ramën në pozitën e një kryeministri që ka abuzuar rëndë me pushtetin.

Reagimi i plotë:

Sekuestrimi i pronave të disa investitorëve strategjikë e vendos Edi Ramën në pozitën e një kryeministri që ka abuzuar rëndë me pushtetin. Përveç miqësisë me Kryeministrin, qartësisht duket se kriteri mbi të cilin Edi Rama i ka shpallur investitorët strategjikë ka qenë grabitja e pronave publike e private prej tyre!

Një kryeministër i ndershëm nuk mund të shpallë investitorë strategjikë persona që kanë përfituar pronat në Bregdet përmes falsifikimit. Një kryeministër i ndershëm nuk mund të shpallë investitorë strategjikë trafikantë droge dhe porositës vrasjesh me pagesë.

Tani bëhet krejt e qartë arsyeja përse Edi Rama dhe maxhoranca e tij refuzuan ngritjen e Komisionit Hetimor për investimet strategjike. Shumë prej tyre nuk kanë të bëjnë me zhvillimin, por me pastrimin e parave nga punët e pista. Me këto para kanë blerë edhe falsifikimin e pronave, ku kanë ngritur dhe po ngrenë perandorinë e krimit dhe të korrupsionit.

Mbi këto vendime, Edi Rama ka vendosur firmën e tij dhe nuk duhet të jetë e largët dita, kur ai do të duhet të përballet me drejtësinë.