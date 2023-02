"Sapo u hap një rrugë e re", cfarë bën Edi Rama kur opozita mlidhet në protestë para zyrës së tij

Kryeministri Edi Rama ka realizuar nje postim ne rrjetet sociale nderkohe qe opozita po nis protesten ndaj tij ne Tirane.

Ne nje ambient ku dukshem ndodhet nje galeri ku punohet me skulptura dhe objekte te tjera kreative, Rama shfaqet me dyart e zhytura ne pune me lenden perkatese.

"Ai momenti kur njëri thotë varja se u pre rruga dhe tjetri thot jo, sapo u hap një rrugë e re", shkruan Rama.

Opozita ka thirrur nje proteste kombetare ne Tirane diten e sotme me 11 shkurt, kunder qeverise dhe kryeministrit, te cilin e akuzon per skandalin Mc-Gonigal.

Sipas opozites, Rama ka perdorur ish agjentin e FBI, per te nxitur ne SHBA shpalljen non grata te Sali Berishes dhe percarjen e opozites me qellim vjedhjen e zgjedhjeve.

Postimi i Rames ne rrjetet sociale u krye vetem pak minuta para grumbullimit te protestuesve te opozites ne shesh.

Ne lejen e kerkuar ne polici, PD nuk thekson orarin e mbylljes se tubimit, por vetem oren e nisjes ne 12.00.

Me shume se njehere Rama ka deklaruar vitet e fundit se ka zbuluar nje pasion te ri te tij per skulpturen dhe se ne fundjave frekuenton ambientet e nje galerie ne te cilen ushtrohet ne kete zhaner. /lajmifundit.al