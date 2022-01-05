LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sanksionet e SHBA ndaj Dodik, reagon MEPJ: Kundërshtojmë përpjekjet për të minuar stabilitetin

Lajmifundit / 5 Janar 2022, 20:02
Politikë

Sanksionet e SHBA ndaj Dodik, reagon MEPJ: Kundërshtojmë

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme mbështet sanksionet e SHBA ndaj Dodik. Në një reagim në rrjetet sociale, MPEJ shkruan se Shqipëria kundërshton përpjekjet për të minuar stabilitetin në rajon.

Njoftimi

Ne mbështesim sanksionet e vendosura nga Zyra e Departamentit Amerikan të Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC).

Shqipëria ???????? përkrah fuqimisht integritetin territorial të Bosnje Hercegovinës ???????? dhe kundërshton me vendosmëri çdo përpjekje për të minuar atë dhe që kërcënon paqen e stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.

E ardhmja e rajonit tonë qëndron në bashkëpunim dhe integrim, larg politikës së ndarjes dhe konfliktit.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion