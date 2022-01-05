Sanksionet e SHBA ndaj Dodik, reagon MEPJ: Kundërshtojmë përpjekjet për të minuar stabilitetin
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme mbështet sanksionet e SHBA ndaj Dodik. Në një reagim në rrjetet sociale, MPEJ shkruan se Shqipëria kundërshton përpjekjet për të minuar stabilitetin në rajon.
Njoftimi
Ne mbështesim sanksionet e vendosura nga Zyra e Departamentit Amerikan të Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC).
Shqipëria ???????? përkrah fuqimisht integritetin territorial të Bosnje Hercegovinës ???????? dhe kundërshton me vendosmëri çdo përpjekje për të minuar atë dhe që kërcënon paqen e stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.
E ardhmja e rajonit tonë qëndron në bashkëpunim dhe integrim, larg politikës së ndarjes dhe konfliktit.