“Salianji s’ka lidhje fare, lojën e bëri Alizoti”, flet Albert Veliu: Geron Xhafaj më ka 300 mijë euro borxh

Është rikthyer të flasë sërish në publik Albert Veliu, i njohur ndryshe si “Babalja”, ish-skafisti që denoncoi trafikantin e drogës Agron Xhafaj alias Geron Xhafaj, vëllain e ish-ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafajt.

Albert Veliu mban të njëjtin qëndrim dhe i qëndron të njëjtës dëshmi edhe pas burgosjes së ish-deputetit të PD-së Ervin Salianji.

Në një video-regjistrim, të bërë me vetëdijen e tij nga një qytetar dhe të publikuar në rrjetet sociale nga kreu i PD-së, Sali Berisha, Albert Veliu shprehet Agron (Geron) Xhafaj i ka ende 300 mijë euro borxh për “12 kile” në Itali, ndërsa Fatmir Xhafaj duhet t’i kërkojë falje sepse bashkë kishin një pakt.

Ai shton më tej se Ervin Salianji nuk ka fare lidhje me këtë ngjarje, teksa sipas tij, “skenari” është krijuar nga Alfred Alizoti, bazuar në ato çfarë kishte dëgjuar prej tij, duke e mbajtur nga pas. Sipas Albert Veliut, dëshmitari Fredi Alizoti u pagua nga Fatmir Xhafaj apo vëllai i tij Agron Xhafaj.

“Ishte lojë e Fredit (Alfred Alizotit), se loja ime ishte e drejtë. Salianji nuk ka lidhje fare. ia kanë bërë për hakmarrje, gjithcka kam thënë është e vërtetë, e para e punës. E dyta e punës, mua Agron Xhafaj më detyrohet 300 mijë euror, se më ka bërë golin në Itali.

Unë nuk kam folur për një pakt që fola në prokurori me vëllain e tij dhe me prokurorin “ti nuk duhet të flasësh, ne s’do flasim” por tani që ai doli në intervistë, po flas, që ata mua më detyrohen 300 mijë euro. Më ka bërë golin në Itali i vëllai i tij. E kam bërë burgun dhe të gjitha, si në Itali, si në Belgjikë i kam shlyer detyrimet. Tani punoj në ndërtim, shikoj jetën time. Por ata Salianjit i kanë rënë në qafë. Salianji s’ka lidhje me këtë punë.

Gjithë kjo lojë është bërë nga Fredi Alizoti, nga ai plera që e mbaj unë nga pas, që ai s’ka fare lidhje, por çfarë i kam thënë unë, është shprehur ai. Lekët ia ka dhënë Fatmir Xhafaj, a Geron Xhafaj, a drejtori i Policisë, nuk e di kush ja ka dhënë lekët. Janë lojëra që i ka bërë Fredi Alizoti me gjithë këtë Ard Velinë dhe bandën. Ardi Veliun nuk e njoh dhe as dua ta njoh. Kërkonte të ulej një herë në tavolinë me mua, i thashë ik se s’kam asgjë çfarë të bisedoj me ty.” – dëgjohet të thotë Alberti Veliu.

Albert Veliu pranon se USB origjinale të regjistrimit nuk e ka çuar në Prokurori, por e mban si garanci për jetën.

“Mua më kanë futur ata në burg dhe më kanë dënuar për dëshmi të rreme, që ku është patë dhe dëgjuar, USB-në origjinale e kam unë, të gjitha i kam unë me fakte dhe me zë. Atë s’ta jap gjallë në botë, ajo është për garancinë e jetës time. Dhe gjithçka që të ndodhë, ajo do plasë një ditë dhe ta marrin vesh të gjithë se çfarë janë këta komunista.” – thotë Veliu.

Në lidhje me intervistën e Fatmir Xhafajt, Veliu thotë se ai “plerë” siç e quan ai, gaboi dhe se dikur ai i ka mbajtur ata me bukë.

“Ai që kur doli në intervistë, gaboi. Edhe qau. Por ata janë plehra se unë i kam mbajt me bukë, me 10 leksha dikur. Edhe gjysmën e Vlorës e kam ndihmuar me punën që kam bërë.” u shpreh Veliu.

Kujtojmë se Gjykata e Apelit dënoi më 26 shtator me 1 vit burgim Ervin Salianjin për shkak se i prishi imazhin Qeverisë duke denoncuar Geron Xhafajn, vëllain trafikant droge të ish-ministrit Fatmir Xhafaj. Prej 27 shtatorit ai ndodhet në burgun e Fierit, teksa ai vetë dhe Partia Demokratike e kanë konsideruar këtë vendim si një hakmarrje politike të Edi Ramës dhe Fatmir Xhafajt dhe të pambështetur në prova dhe në ligj. Salianji pritet ta ankimojë vendimin e Apelit në Gjykatën e Lartë.