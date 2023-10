Sali Berisha reagon për akuzat e SPAK: Më bllokuan pasaportën prokurorët e Edi Ramës

Sali Berisha doli ne deklarate per media pas bllokimit te pasaportes nga SPAK dhe arrestimit te Jamarber Malltezit.

Pjese nga deklarata:

Edi Rama ka hyre ne agonine e tij politike.

I trembur nga aferat nga te cilat nuk e shpeton kush, nga incineratoret, MC Gonigal, sterilizimi, afera e Butrintit, etj

Pasi ka humbur mandatin e deputetit, sic thote Kushtetuta, me tenderat qe ka fituar thjeshtra e tij me emrin Xhillari, me tenderat qe ka fituar Fangu, apo burri i motres se Linda Rames, me implikimin e saj ne bordet e bankave, de fakto, ai nuk eshte me deputet i Kuvendit te Shqiperise.

Edi Rama, pasi ka grabitur ne menyre suksesive voten e shqiptareve, pasi u damkos nga qytetaret e Kosoves i vellai i Vucicit, nga opozita si argat i Beogradit, dhe pas fillimit te levizjes opozitare pa kthim dje ne Parlament, ai urdheroi prokuroret e tij mercenare, te denoncuar piblikisht ne kete salle per fshehje dokumentesh, manipulim dosjesh, bashkepunim me krimin e bandat per te leshuar urdher ne kundershtim me kushtetuten, nenin 73, qe percakton se liria e deputetit ne cdo forme levizje, nuk mund te cenohet pa miratimin e Parlamentit.

Une kam kerkuar qe ky nen te hiqet, pranoj plotesisht sfiden.

As kufizimi im per te levizur neper Shqiperi, une jam deputet dhe duhet te takohem me zgjedhesit, as kufizimi im per te levizur ne BE, nuk mund te ndodhte kurre pa miratimin e Parlamentit.

Por ne vendin kur prokuroria eshte seksion i PS, mund te merret cdo vendim.

Ndaj meje eshte ngritur akuza per korrupsion pasiv kurse dhenderri im eshte ndaluar ne Rinas, tek priste te shoqen qe kthehej nga jashte. Ndalohet pa u marre kurre ne jeten e tij nga asnje prokuror.

Lidhur me keto akuza, deklaroj se jane pa asnje baze. Jane sulme te uleta te mirefillta te Edi Rames dhe jo vetem atij.

Ai mendon se duke angazhuar prokurorine ndaj meje e familjareve, kur opozita ka nisur betejen per pluralizmin politik, do mund te frenoje, godase, aksionin opozitar.

Por deklaroj se asnje manipulim, asnje veprim i paligjshem, asnje drejtesi e instrumentalizuar nuk do ta ndaloje qendresen e opozites deri ne fitoren e plote te saj.

Keto masa vetem sa shumefishojne motivimin e Sali Berishes dhe bashkepunetoreve e simpatizanteve ne betejen e tyre pa kthim.