Sali Berisha "në arrest shtëpie" rrezikon humbjen e mandatit të deputetit si Arben Ahmetaj

Lideri historik i demokrateve Sali Berisha, aktualisht kreu i rithemelimit, duket se po rrezikon mandatin e deputetit ashtu sic e humbi edhe Arben Ahmetaj qe po perballet me drejtesine per ceshtjen e incineratoreve.

Prej dates 28 dhjetor 2023, Sali Berisha ndodhet ne arrest shtepie me kerkese te SPAK dhe urdher te gjykates, pasi po hetohet per akuzen e korrupsionit ne lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizani.

Kjo mase, qe e urdheron Berishen te qendroje ne banesen e tij ne rrugen "Mustafa Matohiti" dhe te mos kontaktoje me asnje person tjeter vec familjareve, i pamundeson atij daljen nga banesa dhe pjesemarrjen ne seancat dhe aktivitetet e Parlamentit.

Pikerisht per shkak te rrezikimit te mandatit, Sali Berisha permes avokateve ka kerkuar leje SPAK per te dale nga arresti i shtepise dhe per te shkuar ne Parlament.

Por kjo kerkese e tij eshte refuzuar nga prokuoret e ceshtjes se kompleksit Partizani, Arben Kraja dhe Enkeleda Millonai.

Ata nuk kane dhene leje, me te njejtat argumente mbi te cilat kerkuan edhe masen arrest shtepie ne GJKKO, ne fund te vitit te kaluar.

Sipas prokuroreve, masa arrest shtepie eshte e papajtueshme me kryerjen e aktiviteteve te tjera, nderkohe qe, Sali Berisha akuzohet per nje veper te rende si korrupsioni qe ka nje marzh denimi te larte.

Prokuroret thone se ne rast largimi nga banesa ku eshte vendosur ne arrest shtepie, Sali Berisha rrezikon demtimin e provave apo ndikimin tek deshmitaret e ceshtjes.

Ne keto kushte, nese masa arrest shtepie dhe hetimet e SPAK, zgjasin me teper se 6 muaj, Sali Berisha automatikisht do ta humbase mandatin e deputetit, pasi rregullorja e Kuvendit parashikon heqjen e tij ne rast te mungeses ne Kuvend per gjysme viti.

E njejta pike e rregullores u zbatua edhe me Arben Ahmetajn, i cili ndodhet ne arrati dhe qe e humbi mandatin pas 6 muajsh misparaqitje.

Ishte Plarent Ndreca ai qe mori mandatin e Ahmetajt, pasi nje gje te tille e refuzoi Dallendyshe Bici, e cila zgjodhi te qendroje ne krye te IKMT duke refuzuar hyrjen ne Parlament.

Sali Berisha po hetohet nga SPAK ne lidhje me ceshtjen e ish-kompleksit Partizani, te denoncuar nga Taulant Balla ne vitin 2020, citon Lajmifundit.al. Bashke me Berishen, per korrupsion aktiv akuzohet dhenderri i tij Jamarber Malltezi, si dhe biznesmeni Fatmir Bekshati qe ka kryer ndertimin e kullave ne truallin e privatizuar duke i kaluar bashkeshortit te Argita Berishes, 5.4 milione euro fitime.

Ato sipas SPAK, kane qene produkt i vepres penale te kryer nga Berisha dhe Malltezi.

Arresti i shtepise ndaj Sali Berishes, u vendos pasi ai refuzoi tri here te paraqitej ne SPAK ne muajt nentor dhe dhjetor 2023, pasi gjykata kishte caktuar ndaj tij masen me te lehte, "detyrim paraqitje"./lajmifundit.al