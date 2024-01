Sali Berisha del nga SPAK: Të hysh aty është tmerr, janë bandë e organizuar

TIRANE - Lajmifundit.al - "Te hysh aty, eshte nje tmerr, i pyeta pse jetoni ne kete terror, SPAK ishte mbushur me police, me masa te sigurie te tmerrshme qe nuk e di cfare mendojne, se ka kush kohe per tu marre me ta.

Gjeta nje atmosfere mortore, shihnin njeri tjetrin te hutuar dhe nuk dinin te pergjigjen".

Keshtu tha Sali Berisha, nder te tjera, pasi doli nga SPAK, ku u shoqerua me police nga arresti i shtepise per tu marre ne pyetje.

Gjate fjales se Berishes, komunikimi i tij me median u nderpre disa here nga nderhyrjet e mbeshtetesve te tij te mbledhur para SPAK.

Pjese nga deklarata e Sali Berishes:

Ju deklarova se Sali Berisha eshte ketu, cdo njeri qe thirret per tu marre ne pyetje, duhet te paraqitet.

Ky ka qene qellimi kryesor i amendamentit kushtetues ne vitin 2012 per heqen e cdo pengese per hetimin e deputeteve.

Kam ardhur t`ua them ato qe them prej dy vitesh se jeni mercenare te Edi Rames, te shemb piramiden e turpit qe keni dnertuar ku nuk ka asnje gje te vertete, vetem zbatim te porosise politike.

Ju si grup i strukturuar kriminal jeni angazhuar en nje beteje kunder opozites dhe do merrni ndeshkimin e merituar.

Jam ketu u thashe, per te shembur piramiden tuaj, per te denoncuar aktet tuaja antikushtetuese te cilat ju vendoset me masat ndaj Sali Berishes, ne shkelje te nenit 73 pika 2 te kushtetutes.

Jam ketu te denoncoj aktet tuaja te turpshme, marrjen e pushtetit te parlamentit me urdher te Edi Rames, refuzimin e provave, qe nuk mund te ndodhe kurre, sepse provat e avokateve dhe Jamarber Malltezit, jane shkaterrimtare per ta.

Ata i refuzuan sepse shembin piramiden e tyre te mashtrimit. Refuzuan ekspertizen e pavarur qe tregoi turpin e tyre, refuzuan dokumentet qe faktojne se kane vepruar me urdher politik".

Sali Berisha i shoqeruar nga avokatet, eshte marre ne pyetje nga prokuroret Enkeleda Millonai dhe Arben Kraja qe po zhvillojne ndaj tij hetime per ceshtjen e privatizimit te ish-kompleksit Partizani.