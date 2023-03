“Rubla, rubla, ç’djall i madh kanë qenë gjithmonë”, Rama apel drejtësisë: Tregoni se nuk jeni me dy standarde

Kryeministri Edi Rama këtë të premte ka reaguar në lidhje me lajmet për përfshirjen e Monika Kryeadhi në financimet ruse.

Përmes një postimi në Twitter, kreu i qeverisë shkruan se verifikimi i këtyre parave të pista do të shërbejë si prova që drejtësia nuk funksionon me dy standarde siç përflitet rëndom.

Ndër të tjera ai ka kërkuar nga drejtësia që të hetojë dhe të tregojë se nuk është në dy standarte.

“Ах, рубли, рубли, каким большим дьяволом всегда были… Po ç’paskeni qenë o rubla që na i morët me radhë me motra e me vëllezër opozitarë! Po ato konto bankare ofshor çfarë janë vallë se këtyre u mbinë në gojë ofshoret, po i paskan pasur të tyret shejtanët e shejtanet…

Verifikimi ligjor i atyre letrave të pista dalë në mexhelis në ekranet e mëdha kombëtare është domosdoshmëri dhe drejtësia duhet të provojë se nuk punon me dy standarde, siç punojnë altoparlantët e llojllojshëm të lukunisë kinse opozitare që për këto tmerre as nuk bëzajnë fare!”, shkruan kryeministri në Twitter.